Banorë të Memaliajt dhe Fushë-Arrëzit kanë protestuar para Kryesisë së Kuvendit kundër hartës së re territoriale. Protestuesit kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj ndryshimeve të propozuara në ndarjen territoriale, duke kërkuar që të merret në konsideratë qëndrimi i komuniteteve dhe nevojat e banorëve.
Ata kanë kërkuar që procesi të zhvillohet përmes konsultimit me qytetarët dhe që vendimmarrja për hartën e re territoriale të mos bëhet pa marrë parasysh interesat e zonave të prekura.
Banorët e Memaliajt dhe Fushë-Arrëzit protestojnë kundër hartës së re territoriale
Banorë të Memaliajt dhe Fushë-Arrëzit kanë protestuar para Kryesisë së Kuvendit kundër hartës së re territoriale. Protestuesit kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj ndryshimeve të propozuara në ndarjen territoriale, duke kërkuar që të merret në konsideratë qëndrimi i komuniteteve dhe nevojat e banorëve.