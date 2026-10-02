Banorët e Memaliajt dhe Fushë-Arrëzit protestojnë kundër hartës së re territoriale

Banorë të Memaliajt dhe Fushë-Arrëzit kanë protestuar para Kryesisë së Kuvendit kundër hartës së re territoriale. Protestuesit kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj ndryshimeve të propozuara në ndarjen territoriale, duke kërkuar që të merret në konsideratë qëndrimi i komuniteteve dhe nevojat e banorëve.
Ata kanë kërkuar që procesi të zhvillohet përmes konsultimit me qytetarët dhe që vendimmarrja për hartën e re territoriale të mos bëhet pa marrë parasysh interesat e zonave të prekura.

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