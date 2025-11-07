Banorët e Durrësit protestë para kryeministrisë kundër projektit TID

“Stop vjedhjes” dhe “Stop projektit TID” ishin disa prej pankartave që mbanin në duar banorët e Durrësit gjatë protestës së zhvilluar para Kryeministrisë.

Protestuesit kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për rishikimin e vendimit dhe respektimin e të drejtës së tyre të pronësisë, duke paralajmëruar se do të vijojnë protestat deri në anulimin e projektit në formën aktuale.

Ata kanë ndjekur edhe rrugën ligjore. 74 familje kundërshtojnë shembjen e banesave të tyre në zonën pranë amfiteatrit, duke e cilësuar projektin si të padrejtë, selektiv dhe me elementë korrupsioni.

Banorët thonë se janë njoftuar papritur se shtëpitë e tyre do të prishen për t’i lënë vend një lulishteje publike, pa u konsultuar dhe pa dhënë dakordësinë e tyre.

Ata pretendojnë se procesi i shpronësimit po kryhet me çmime reference që nuk pasqyrojnë vlerën reale të pronave.

Në mbështetje të familjeve të prekura, qytetarë të ndryshëm, kanë firmosur një peticion kundër shpronësimeve, duke i cilësuar ato si të padrejta dhe abuzive.

