Banorët e Durrësit protestë para kryeministrisë kundër projektit TID

“Stop vjedhjes” dhe “Stop projektit TID” ishin disa prej pankartave që mbanin në duar banorët e Durrësit gjatë protestës së zhvilluar para Kryeministrisë.
Protestuesit kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për rishikimin e vendimit dhe respektimin e të drejtës së tyre të pronësisë, duke paralajmëruar se do të vijojnë protestat deri në anulimin e projektit në formën aktuale.
Ata kanë ndjekur edhe rrugën ligjore. 74 familje kundërshtojnë shembjen e banesave të tyre në zonën pranë amfiteatrit, duke e cilësuar projektin si të padrejtë, selektiv dhe me elementë korrupsioni.
Banorët thonë se janë njoftuar papritur se shtëpitë e tyre do të prishen për t’i lënë vend një lulishteje publike, pa u konsultuar dhe pa dhënë dakordësinë e tyre.
Ata pretendojnë se procesi i shpronësimit po kryhet me çmime reference që nuk pasqyrojnë vlerën reale të pronave.
Në mbështetje të familjeve të prekura, qytetarë të ndryshëm, kanë firmosur një peticion kundër shpronësimeve, duke i cilësuar ato si të padrejta dhe abuzive.