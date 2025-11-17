Banorët e 4 fshatrave të Vlorës protestojnë para SPAK

Banorët e 4 fshatrave të Vlorës kanë protestuar sot para SPAK. Në padinë e tyre ata pretendojnë për shpronësimin e paligjshëm të pronave.
Mësohet se 200 banorë të Tragjasit kanë kallëzuar sot në SPAK, zyrtarë të Qeverisë, biznesmenë dhe persona të tjerë që janë implikuar në tjetërsimin e pronave të tjera, duke rrëmbyer sipërfaqet e tokave në Orikum dhe Tragjas.
Sipas avokatit të tyre Arben Llangozi pjesë e grupit që do t’u grabisë pronat janë edhe ish-zyrtarë amerikanë që janë takuar me kryeministrin Edi Rama.