Belinda Balluku i është përgjigjur akuzave të e Elisa Spiropalit një natë më parë në Top Channel nëpërmjet drejtorit të Tatimeve Ilir Binaj, sipas të cilit deputetja socialiste dhe bashkëshorti i saj kanë kërcënuar inspektorët dhe familjarët e tyre, pasi kontrollet në subjekte të lidhura me Spiropalin nxorën dyshime për evazion të përmasave të mëdha.
Në intervistën për “Top Story”, Spiropali e përmendi për herë të parë me emër Ballukun si përgjegjëse për presionet që pretendon se po i bëhen familjes së saj. Ajo e quajti Binajn “të emëruarin personal” të ish-zëvendëskryeministres dhe ngriti pikëpyetjen se çfarë mund t’u ndodhë qytetarëve që protestojnë, nëse institucionet përdoren për t’i bërë presion edhe një ish-kryetareje të Kuvendit.
“Të pandehur, me dosje, me problematika të rënda me drejtësinë, mund ende të përdorin institucionet e shtetit shqiptar për t’i bërë presion deri edhe ish-kryetares së Kuvendit, deputetes së Partisë Socialiste. Atëherë, çfarë ndodh me individët që protestojnë në rrugët e Shqipërisë? Kush u shkon atyre në derë? Kush u shkon? Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, i cili është i emëruari personal i Belinda Ballukut, ministri që është i emëruar prej saj, apo qeveria e cila është brenda kësaj gjykatëse”, deklaroi Spiropali.
Kreu i Tatimeve mohoi lidhjen personale me Ballukun, duke deklaruar se nuk e ka takuar privatisht që prej telefonatës që mori nga ministri i Financave më 23 shtator 2024. Ai pranoi se administrata ka kontrolluar subjekte të lidhura me Spiropalin, por i paraqiti këto kontrolle si pjesë të punës kundër evazionit në sektorin e ndërtimit.
“Rezultatet qartazi nuk janë pëlqyer nga zonja dhe bashkëshorti i saj dhe, si pasojë, janë kërcënuar inspektorët tatimorë, madje edhe familjet e tyre. Për këtë ka fakte të verifikueshme dhe denoncime në organet ligjzbatuese. Procedura është e gjitha e dokumentuar dhe gjetjet e inspektimit janë tejet shqetësuese” thotë Binaj në reagimin e tij.
Sipas Binajt ka denoncime në organet ligjzbatuese dhe se dosjet me “dyshime të arsyeshme për evazion tatimor të përmasave të mëdha”.
“Për këtë arsye dhe pa asnjë lloj përjashtimi diskriminues, por sipas procedurave tatimore të ndjekura me të gjithë tatimpaguesit e dyshuar për evazion, dosjet po u referohen organeve ligjzbatuese për veprime të mëtejshme” shprehet Binaj.
Deklarata e plotë e drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, Ilir Binaj
“Unë jam një qytetar shqiptar që i jam përgjigjur thirrjes për t’i shërbyer vendit pas vitesh në SHBA, ku kam punuar në fushën e auditimit financiar. Nga data 23 shtator 2024, kur kam marrë telefonatën e ministrit të Financave, e deri më sot, nuk e kam takuar kurrë personalisht zonjën Belinda Balluku, përveç takimeve publike për shkak të detyrës.
Sot kam vendosur të bëj këtë deklarim publik, pas një sulmi mediatik që më ka ardhur, jo për herë të parë, nga deputetja Elisa Spiropali.
Ajo që zonja deputete nuk tha, është se Administrata Tatimore e Republikës së Shqipërisë është vendosur nën një presion të paligjshëm nga deputetja në fjalë dhe bashkëshorti i saj, për llogari të bizneseve familjare.
Administrata Tatimore, në funksion të mbledhjes së të ardhurave dhe luftës ndaj evazionit, ka ushtruar kontrolle në sektorin e ndërtimit, në përputhje me planet e saj strategjike dhe operacionale. Kontrollet e ushtruara, bazuar në analizën e riskut apo denoncimet e qytetarëve, kanë përfshirë edhe subjekte që lidhen me znj. Spiropali.
Rezultatet qartazi nuk janë pëlqyer nga zonja dhe bashkëshorti i saj dhe, si pasojë, janë kërcënuar inspektorët tatimorë, madje edhe familjet e tyre. Për këtë ka fakte të verifikueshme dhe denoncime në organet ligjzbatuese. Procedura është e gjitha e dokumentuar dhe gjetjet e inspektimit janë tejet shqetësuese.
Kontrollet e ushtruara kanë evidentuar dyshime të arsyeshme për evazion tatimor të përmasave të mëdha. Për këtë arsye dhe pa asnjë lloj përjashtimi diskriminues, por sipas procedurave tatimore të ndjekura me të gjithë tatimpaguesit e dyshuar për evazion, dosjet po u referohen organeve ligjzbatuese për veprime të mëtejshme.
I kërkoj znj. Spiropali të mos e përmendë më emrin tim, sepse unë jam një nëpunës i ndershëm i shtetit që nuk merret me politikë dhe nuk lejoj askënd të cenojë dinjitetin tim dhe të familjes sime për shkak të detyrës.
Znj. Spiropali, si ish-drejtoreshë e Doganave, duhet ta kishte të qartë se presioni dhe intimidimi i administratës publike përbëjnë shkelje të rënda etike dhe ligjore.”