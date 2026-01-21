Balluku bëhet me zv.ministër të ri, një ditë para vendimit në Kushtetuese

Erlind Sulo është emëruar zv.ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë. Emwrimi nga Edi Rama vjen njw ditw para se Gjykata Kushtetuese tw vendosw nwse pezullimi per ministren Belinda Balluku wshtw kushtetues ose jo.

V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË:

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Erlind Sulo emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

