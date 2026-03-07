Ballack në lot, flet për herë të parë për humbjen e djalit: “Nuk mund ta imagjinoni”

Pesë vite më parë jeta e Michael Ballack u përmbys nga vdekja tragjike e djalit të tij Emilio. I riu humbi jetën pas një aksidenti me quad gjatë një pushimi familjar në Portugali. Mjekët bënë gjithçka për ta ringjallur, por ai vdiq në vend, vetëm 18 vjeç. Është një plagë ende e hapur për ish-futbollistin, i cili deri tani nuk kishte folur kurrë publikisht për të. Për herë të parë ai është hapur për këtë dramë në një intervistë prekëse për Sky Sport Germany.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Ballack kujton djalin që u nda nga jeta në moshën 18-vjeçare
Në vitin 2021 ndodhi tragjedia më e madhe për Ballack, i cili humbi një nga tre djemtë e tij në një aksident me quad. Që nga ai moment ai nuk kishte folur kurrë publikisht për këtë dhe edhe në rrjetet sociale kishte publikuar shumë pak foto të Emilios.
Pas pesë vitesh ai theu heshtjen: “Nuk mund ta imagjinoni sa e vështirë është. Është e pamundur ta përshkruash me fjalë. Është një proces shtypjeje. Secili e përballon në mënyrën e vet. Mezi arrij të flas për këtë. Do të doja të thosha shumë më tepër, por emocionalisht është dërrmuese.”
Humbja e djalit të tij
Emilio humbi jetën në moshën 18-vjeçare në Portugali gjatë një pushimi familjar në gadishullin e Tróia Peninsula. Sipas rindërtimit të autoriteteve lokale, aksidenti fatal me quad ndodhi rreth orës 02:00 të mëngjesit më 5 gusht 2021.
I riu vdiq në vend, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta ringjallur. Ballack dhe ish-gruaja e tij Simone Lambe kanë edhe dy djem të tjerë, Jordi Ballack dhe Louis Ballack.