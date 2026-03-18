Bakayoko poston dollapin e tij me çanta luksi 9 mijë euro: bëhet çështje te Leipzig

Pritej shumë më tepër nga Johan Bakayoko. Lojtari i ardhur te Leipzig verën e kaluar jo vetëm që nuk ka arritur të tregojë në fushë vlerën e tij duke dhënë një kontribut në lartësinë e duhur, por ka bërë gjithashtu të diskutohet. Në vend që të mbante një profil të ulët, belgu i lindur në 2003 është bërë protagonist i sjelljeve të konsideruara jo shumë profesionale përfshirë njëfarë shfaqjeje të luksit që në një moment si ky është e papërshtatshme.
Bakayoko shfaq një koleksion luksoz në dhomat e zhveshjes
Episodi i fundit që ka bërë të shtrembërojnë hundën drejtuesit e Leipzig ka lindur në rrjetet sociale. Johan Bakayoko në fakt ka postuar një foto që lidhet me dollapin e tij në dhomat e zhveshjes e krijuar në mënyrë të kuruar. Përveç fanellës së tij dhe disa sendeve personale, lojtari ka treguar me krenari koleksionin e tij luksoz të çantave Louis Vuitton, me gjithashtu aksesorë. Mes çantës sportive, një çante dore dhe dy arushëve prej pelushi të së njëjtës markë, në total janë nga 8 mijë deri në 9 mijë euro.
Përse Leipzig u tërbua me Bakayoko
Me sa duket drejtuesit e klubit gjerman nuk e kanë pëlqyer duke e konsideruar të gjithën të papërshtatshme dhe pak respektuese në një moment me rezultate jo shumë të mira, me pak minuta në fushë dhe paraqitje aspak të shkëlqyera. Bakayoko ka grumbulluar rreth 40 minuta gjithsej në dy ndeshjet e fundit, pas 12 minutash në 5 ndeshje me 3 herë në stol që konfirmojnë momentin e tij katastrofik. Pas një dëmtimi muskulor dhe një gjendjeje fizike të konsideruar ende jo në nivel, rikthimi në fushë nuk ka qenë aspak pozitiv për lojtarin.
Me pak fjalë drejtuesit e klubit gjerman prisnin padyshim diçka tjetër nga Bakayoko dhe jo një sjellje dhe qasje ndaj stërvitjes si influencer. Për këtë arsye brenda shoqërisë do të kishte njëfarë pakënaqësie ndaj tij. Franziska Pietschmann, drejtoresha e menaxhimit të skuadrës, ka deklaruar publikisht për shtypin gjerman se Bakayoko ndonjëherë nuk sillet në mënyrë profesionale. Është ai i fundit që paraqitet gati në rast udhëtimesh: “Fluturimi ynë niset pas 30 minutash dhe atij i duhet shumë më tepër kohë”. Për këtë arsye rasti i dollapit ka bërë që të zemërohet edhe më shumë Leipzig.