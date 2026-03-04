Bajram Begaj dekreton ndryshimet në kabinetin ‘Rama 4’

Presidenti i vendit, Bajram Begaj ka dekretuar ditën e sotme ndryshimet në kabinetin ‘Rama 4’.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Pas ndryshimeve në kabinetin qeveritar, Begaj dekretoi shkarkimin nga detyra të disa ministrave. Ato janë:
Belinda Balluku, Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë
Elisa Spiropali, Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme
Besfort Lamallari, Ministër i Drejtësisë
Albana Koçiu, Ministër i Punëve të Brendshme
Pirro Vengu, Ministër i Mbrojtjes
Toni Gogu, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.
Pas kësaj Presidenti Begaj dekretoi emërimin në detyrë të:
Albana Koçiu, Zëvendëskryeministre
Ferit Hoxha, Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme
Ermal Nufi, Ministër i Mbrojtjese
Besfort Lamallari, Ministër i Punëve të Brendshme
Enea Karakaçi, Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë
Erjona Ismaili, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin
Toni Gogu, Ministër i Drejtësisë.