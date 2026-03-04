Bajram Begaj dekreton ndryshimet në kabinetin ‘Rama 4’

Presidenti i vendit, Bajram Begaj ka dekretuar ditën e sotme ndryshimet në kabinetin ‘Rama 4’.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Pas ndryshimeve në kabinetin qeveritar, Begaj dekretoi shkarkimin nga detyra të disa ministrave. Ato janë:

Belinda Balluku, Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë

Elisa Spiropali, Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme

Besfort Lamallari, Ministër i Drejtësisë

Albana Koçiu, Ministër i Punëve të Brendshme

Pirro Vengu, Ministër i Mbrojtjes

Toni Gogu, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.

Pas kësaj Presidenti Begaj dekretoi emërimin në detyrë të:

Albana Koçiu, Zëvendëskryeministre

Ferit Hoxha, Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme

Ermal Nufi, Ministër i Mbrojtjese

Besfort Lamallari, Ministër i Punëve të Brendshme

Enea Karakaçi, Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë

Erjona Ismaili, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

Toni Gogu, Ministër i Drejtësisë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top