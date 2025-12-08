Babai i Lamine Yamal provokon tifozët dhe krijon tension në stadium: ndërhyn sigurimi

Ndërsa Lamine Yamal ndriçonte fushën e Cartuja-s me një penallti të realizuar dhe një paraqitje prej protagonisti në fitoren 5-3 të Barcelonës ndaj Betis, në shkallë po ndodhte një episod që nuk kishte aspak të bënte me futbollin e luajtur. Babai i talentit të ri blaugrana, në fakt, u bë pa dashje në qendër të vëmendjes për shkak të një serie provokimesh të drejtuara ndaj tifozëve bardhejeshilë, duke krijuar tension në një sektor tashmë të tronditur nga humbja e rëndë e skuadrës vendase.
Sipas asaj që raporton “Carrusel” në Cadena SER, disa spektatorë të ulur vetëm pak vende më larg kanë treguar se e kanë parë burrin të përsëriste disa herë gjeste polemike dhe provokuese ndaj mbështetësve të Betis. Reagimet e tij, të lindura me gjasë nga entuziazmi për paraqitjen e të birit, e kanë acaruar shumë shpejt atmosferën, aq sa është bërë i domosdoshëm ndërhyrja e stafit të sigurisë së stadiumit. Rojet e pranishme u detyruan t’i afroheshin dhe t’i kërkonin të qetësohej, duke e shoqëruar më pas larg vendit të tij për të shmangur përshkallëzime të mëtejshme.
Babai i Lamine Yamal provokon tifozët kundërshtarë
Një dëshmitar ka treguar se, për disa minuta, u frikësua se tensioni mund të shndërrohej në një episod më serioz, edhe pse më pas situata u rikthye në normalitet. Nuk është hera e parë që babai i Yamal bëhet në qendër të diskutimeve: muajt e fundit ai ka qenë protagonist i disa drejtpërdrejtave të diskutueshme në Instagram dhe sjelljesh të tepruara gjatë ceremonive zyrtare, si ajo e Topit të Artë.
Ndërsa Barcelona festonte tre pikë të rëndësishme dhe konfirmimin e radhës të talentit të Lamine Yamal, jashtë fushës episodi ka ngritur sërish pikëpyetje mbi sjelljen e prindit, edhe një herë tërhequr në qendër të skenës për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me futbollin.
‼️🏟️Se está liando con el padre de Lamine Yamal en la grada de La Cartuja
🚨 Ha tenido que ir la seguridad del estadio para controlar la situación pic.twitter.com/XkLf5ncMND
— Carrusel Deportivo (@carrusel) December 6, 2025
Barcelona fiton 5-3 ndaj Betis dhe tenton arratisjen
Barcelona dhuron spektakël në javën e 15-të të Ligës dhe merr tre pikë shumë të rëndësishme në Benito Villamarín, duke u imponuar 5-3 ndaj një Betisi që nisi fort, por u përmbys shpejt. Mbrëmja mban firmën e një Ferran Torres të pakontrollueshëm, i cili në pjesën e parë realizon një tripletë të shpejtë me gola në minutat 11’, 13’ dhe 40’. Në tabelën e shënuesve përfundojnë edhe Lamine Yamal, i pagabueshëm nga pika e bardhë në minutën 59’, dhe talenti i ri suedez i lindur në 2005, Bardghji, autor i golit në minutën 31’.
Betis kishte ushqyer iluzionet e publikut të vet me avantazhin fillestar të Antony në minutën e 6’, por entuziazmi zgjati pak: Barça reagoi me forcë, përmbysi menjëherë ndeshjen dhe e mbajti kontrollin deri në vërshëllimën e fundit, në një ndeshje të mbushur me gola dhe spektakël.