Azmoun përjashtohet nga kombëtarja e Iranit: shkak janë fotot me emirin e Dubait

Sardar Azmoun, ish-sulmues i Romës dhe golashënuesi më i mirë në aktivitet, është përjashtuar nga kombëtarja iraniane pas një rasti që ndërthur sportin me politikën. Lojtari, ndër më përfaqësuesit e skuadrës, përfundoi në qendër të polemikave pasi publikoi në Instagram disa foto me guvernatorin e Dubait, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Fotot, të fshira më pas, u konsideruan nga autoritetet iraniane si një “akt mosbesnikërie” ndaj regjimit, duke çuar në përjashtimin e menjëhershëm nga skuadra. Sipas burimeve pranë qeverisë, çështja ka shkaktuar irritim të madh në nivelet e larta të vendit.
Sulm publik ndaj lojtarit
Për ta bërë edhe më të ashpër qëndrimin ndaj lojtarit ka qenë edhe komenti i opinionistit të njohur televiziv iranian Mohammad Misaghi, i cili e ka sulmuar publikisht Azmoun: “Është për të ardhur keq që nuk ke mjaftueshëm sens për të kuptuar se çfarë lloj sjelljeje është e përshtatshme në një moment të caktuar”.
“Nuk duhet të përdorim gjysmëmasa me këta njerëz – shtoi Misaghi – Duhet t’u themi se nuk janë të denjë të veshin fanellën e kombëtares. Nuk kemi durim për këtë sjellje kapriçioze dhe fëminore. Lojtarët e kombëtares duhet të jenë njerëz që këndojnë me krenari himnin kombëtar dhe meritojnë të veshin fanellën e Iranit”. Sipas disa zërave, ndaj sulmuesit mund të jetë marrë edhe një masë për sekuestrimin e pasurisë, që do të përfshinte edhe lojtarë të tjerë iranianë.
Precedentët
Azmoun nuk është hera e parë që shprehet për tema të ndjeshme: më parë kishte marrë pozicion publik për çështje të brendshme të vendit, duke tërhequr vëmendjen e autoriteteve. Mes episodeve më të njohura, mbështetja për protestat e grave iraniane në vitin 2022: “Ne futbollistët nuk mund të shprehemi para përfundimit të këtij grumbullimi për shkak të rregullores së brendshme të kombëtares, por personalisht nuk jam më në gjendje të toleroj heshtjen”.
“Dënimi mund të jetë që të më përjashtojnë nga skuadra, por është një çmim i vogël për t’u paguar, një sakrificë që do ta bëja edhe për një fije flokësh të një gruaje iraniane. Turp për ju për lehtësinë me të cilën vrisni njerëz. Rroftë gratë iraniane”.
Më së fundmi, gjatë sulmeve me raketa të vitit 2025, lojtari ishte dalluar edhe për një gjest solidariteti, duke vënë në dispozicion një hotel të tërë në qytetin e tij të lindjes për të strehuar familje të zhvendosura.