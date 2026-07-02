Avokati i protestuesve paralajmëron padi penale: Preket i gjithë zinxhiri urdhërues i Policisë

Mbi 20 protestues janë ndaluar për shkak të tensioneve të ndodhura në protestën e mbajtur para Kuvendit, ata po qendrojnë në komisariatet nr 1, 3 dhe 4 në kryeqytet.

Avokati Alban Duraj, në një prononcim për mediat nga komisariati nr.4 u shpreh se 13 vite kjo qeveri e oligarkëve, më në fund arriti pika finale ku revolta u kthye në rrezik.

“Protestuesit ishin në të drejtën e tyre për të protestuar, e drejtë e njohur nga Kushtetutat dhe Konventat e ratifikuara nga vendi ynë. Kanë kaluar 5 orë nga e drejta e policisë për t’i marrë në pyetje dhe nuk janë liruar. I bëj thirrje të lirohen në mënyrë të menjëhershme ndryshe janë para faktit të shpërdorimit te detyrës. Ndryshe po përgatisim kallëzim penal në SPAK që të mbajë përgjegjësi gjithë zinxhiri urdhërues” – u shpreh Duraj.

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