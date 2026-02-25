Avioni i forcave turke rrëzohet në Balikesir, humb jetën piloti

Një avion luftarak F-16 i Forcave Ajrore Turke u rrëzua në orët e para të mëngjesit në Balikesir. Si pasojë piloti ka humbur jetën njoftoi prefekti i rajonit, Ismail Ustaoglu.

Sipas prefektit, avioni F-16, i cili i përkiste Komandës së Skuadronit të 9-të të Bazës Ajrore të Balikesir.

Ende nuk dihen shkaqet në të cilat ka ndodhur ngjarja, ndërsa autoritet po hetojnë për të zbardhur ngjarjen.

Avioni është rrëzuar në autostradën Izmir-Stamboll, dhe ekipet po punojnë intensivisht, për të hapur rrugën pasi u mbylla përkohësisht për arsye sigurie.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top