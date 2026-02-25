Avioni i forcave turke rrëzohet në Balikesir, humb jetën piloti

Një avion luftarak F-16 i Forcave Ajrore Turke u rrëzua në orët e para të mëngjesit në Balikesir. Si pasojë piloti ka humbur jetën njoftoi prefekti i rajonit, Ismail Ustaoglu.
Sipas prefektit, avioni F-16, i cili i përkiste Komandës së Skuadronit të 9-të të Bazës Ajrore të Balikesir.
Ende nuk dihen shkaqet në të cilat ka ndodhur ngjarja, ndërsa autoritet po hetojnë për të zbardhur ngjarjen.
Avioni është rrëzuar në autostradën Izmir-Stamboll, dhe ekipet po punojnë intensivisht, për të hapur rrugën pasi u mbylla përkohësisht për arsye sigurie.