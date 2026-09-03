Avancon zjarri në Ulëz/ Flakët i drejtohet luginës së Shkopetit, kërkohet ndërhyrje nga ajri

Vatra e zjarrit e regjistruar në zonën e Ulzës në bashkinë Mat, po përhapet me shpejtësi i avorizuar nga era. Sipas informacioneve paraprake, zjarri po përhapet në drejtim të luginës së Shkopetit, në fshatin Madhesh.
Deri më tani situata paraqitet kritike, pasi ndërhyrja nga toka e ka të vështirë izolimin e vatrës së zjarrit dhe shuarjen e plotë të flakëve. Zjarri ka shkaktuar dëme në banesa dhe stane, ndërsa dyshohet se nga flakët mund të jenë prekur edhe kafshët.
Forcat e Armatosura së bashku më forcat të administratës së Bashkisë Mat janë angazhuar në terren për të vënë nën kontroll situatën. Sakaq, ndërhyrja nga ajri shihet si e vetmja mënyrë e cila mund të ndihmojë në izolimin e vatrës dhe shmangien e përhapjes së mëtejshme të flakëve.