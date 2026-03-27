Austria do të bllokojë rrjetet sociale për të miturit nën 14 vjeç

Austria po planifikon të ndalojë përdorimin e mediave sociale për fëmijët nën 14 vjeç. Bazuar në një marrëveshje të arritur pas negociatave të gjata brenda koalicionit qeveritar midis të majtës, të djathtës dhe liberalëve, qeveria austriake njoftoi sot planet për të ndaluar mediat sociale për fëmijët nën 14 vjeç.
“Është pothuajse e pamundur që prindërit të kontrollojnë kohën që fëmijët e tyre kalojnë” në këto platforma, të cilat janë krijuar për t’i bërë ata “të varur me vetëdije”, tha zëvendëskancelari socialdemokrat Andreas Bäbler në një konferencë për shtyp.
Qeveria planifikon të fusë një lëndë të re të detyrueshme në kurrikulat shkollore të titulluar “Media dhe Demokracia”, e cila synon të ndihmojë nxënësit të dallojnë realitetin nga trillimi dhe të dallojnë përpjekjet antidemokratike për ndikim, sipas projektligjit që pritet të dorëzohet deri në qershor.
Disa vende të Bashkimit Evropian, si Franca, Spanja dhe Danimarka, kanë njoftuar tashmë qëllimin e tyre për të vendosur kufizime moshe në përdorimin e mediave sociale, ndërsa të tjera po shqyrtojnë mundësinë e një gjëje të tillë.