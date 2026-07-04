Australia ndryshoi portierin për penalltitë, ai nuk priti asnjë: Egjipti arrin në 1/8 pas një shekulli

Egjipti siguroi kualifikimin në 1/8 e finales së Kupës së Botës 2026. Në Dallas, “Faraonët” mposhtën Australinë 5-3 pas goditjeve të penalltive, pasi koha e rregullt dhe shtesa përfunduan 1-1. Golat u shënuan me kokë nga Ashour në minutën e 13’, ndërsa barazimi erdhi pas një autogoli të Hany në minutën e 55’. Australianët ndryshuan portier para serisë së penalltive, por lëvizja nuk dha rezultat: vendimtare u bënë gabimet e Souttar dhe të talentit të lindur në vitin 2007, Herrington. Për Egjiptin, kjo është hera e dytë që arrin në 1/8 e finales së një Kupe Bote.
Egjipti shkruan historinë: vetëm në vitin 1934 kishte arritur më parë në 1/8 e finales së Kupës së Botës. Kjo arritje u përsërit pothuajse një shekull më vonë falë penalltive, të cilat, pas barazimit 1-1 edhe pas 120 minutave lojë, i mundësuan “Faraonëve” të eliminojnë Australinë. Australianët provuan disa lëvizje taktike përpara “ruletës” së penalltive, por asnjëra nuk rezultoi e suksesshme. Ndeshja e zhvilluar në Dallas pati si element kryesor goditjet standarde. Në minutën e 13′, epërsia e afrikanëve erdhi pas një skeme nga goditja e dënimit e ekzekutuar nga Ashour: pas një gjuajtjeje të bllokuar, topi shkoi te Hafez, i cili krosoi në zonë dhe Ashour, me një goditje me kokë, mposhti portierin Beach. Për “Socceroos”, pavarësisht dëmtimit të Bos, i cili në pushimin mes pjesëve u zëvendësua nga Trewin, barazimi erdhi në minutën e 55′. Edhe këtë herë pas një goditjeje dënimi dhe një devijimi me kokë, Hany shënoi në portën e tij, duke realizuar autogolin e dytë në këtë Kupë Bote. Ashour dhe Hany kishin qenë protagonistë edhe në barazimin 1-1 ndaj Belgjikës. Skenari u përsërit, por kësaj here ndeshja nuk mund të mbyllej pas 90 minutave dhe shkoi në kohën shtesë.
Rezultati nuk ndryshoi as gjatë shtesës dhe në minutën e 119′ erdhi befasia e Australisë: u largua nga fusha Beach, autor i një pritjeje vendimtare ndaj Rabia që e kishte mbajtur ekipin në lojë deri te penalltitë, ndërsa në vend të tij hyri Ryan. Ndërrimi i portierit, megjithatë, nuk dha efektin e dëshiruar. I pari që gjuajti për Australinë ishte Souttar, i cili e dërgoi topin mbi traversë. Më pas shënuan të gjithë, përfshirë edhe Salah, por gaboi edhe Herrington, futbollisti i lindur në vitin 2007, i aktivizuar në fillim të shtesës pikërisht edhe për serinë e penalltive. Në fund, zgjedhjet e trajnerit Popovic nuk rezultuan fituese, ndërsa Egjipti ishte i pagabueshëm: Abdelmaguid mposhti Ryan me penalltinë vendimtare dhe nisi festën e madhe egjiptiane.
Tani Egjiptin e pret edhe një ndeshje për të synuar një vend historik në çerekfinale, por për afrikanët kjo Kupë Bote është tashmë një edicion historik. Australia nuk arriti të përsërisë suksesin e mëparshëm: kishte mbërritur në 1/8-at e finales edhe në vitin 2022, si edhe në vitin 2006, kur u eliminua nga Italia pas një penalltie të realizuar nga Totti.