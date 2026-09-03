Ausilio largohet nga Inter pas 28 vjetësh: kush është Dario Baccin, që do ta zëvendësojë

Ajo që ishte një informacion i pakonfirmuar u shndërrua me shpejtësi në një siguri që tronditi Viale della Liberazione dhe Appiano Gentile gjatë ditës së mërkurë, 2 shtator 2026: Piero Ausilio, pas pothuajse tre dekadash te Interi, është larguar nga klubi përmes një zgjidhjeje të menjëhershme të kontratës. Ndarja erdhi si akti final pas mosmarrëveshjes për kushtet e rinovimit, pasi Oaktree kishte ofruar një zgjatje vetëm njëvjeçare, deri në vitin 2028, e gjykuar si e pamjaftueshme nga drejtuesi, i cili preferoi të largohej menjëherë. Për të marrë përsipër një trashëgimi me kaq shumë peshë, Interi ka zgjedhur rrugën e vazhdimësisë së brendshme: Drejtori i ri Sportiv i caktuar për të marrë drejtimin e sektorit teknik është pikërisht Dario Baccin.
Dario Baccin gati të marrë trashëgiminë e Piero Ausilio
Edhe në sesionin e fundit veror të merkatos së vitit 2026, Ausilio dha prova të profesionalizmit të tij të zakonshëm dhe të përsosur. Pavarësisht se negociatat për rinovimin kishin mbërritur tashmë në një pikë bllokimi, drejtuesi i zhvilloi operacionet me saktësinë e zakonshme deri në gongun final të sesionit veror, duke kompletuar skuadrën që do t’i dorëzohej ekipit dhe duke konfirmuar një profil profesionisti shembullor përpara përshëndetjes së fundit me lojtarët në Appiano Gentile. Duke i lënë kështu Baccinit një skuadër të fortë, me titullin kampion në gjoks dhe me objektivin për ta përsëritur suksesin, në kërkim të një përmirësimi të qëndrueshëm.
Konfirmimi përfundimtar erdhi nga vetë presidenti Marotta, i cili zyrtarizoi Baccinin si Chief Sport Officer të ri, përgjegjës për ekipin e parë dhe sektorin teknik: “Dario e njeh mirë klubin dhe sot është gati të marrë përsipër këtë rol të ri që pronësia dhe unë kemi menduar për të. Është një zgjedhje novatore, por në shenjën e vazhdimësisë së menaxhimit. Dario”, përfundoi Marotta, “prej shumë vitesh është pjesë themelore e sektorit teknik dhe është menaxheri që ka punuar për krijimin e ekipit U23 në bashkëpunim të ngushtë me ekipin e parë, me një perspektivë zhvillimi progresiv dhe të qëndrueshëm të klubit”.
Kush është Dario Baccin: nga fusha te kursi në Coverciano
Por nëse nga njëra anë figura e Ausilios përfaqëson një tridhjetëvjeçar histori, Dario Baccin mishëron figurën ideale për t’i dhënë vazhdimësi projektit, të paktën sipas ideve të drejtuesve dhe pronarëve të Interit. Ai ka fituar një eksperiencë të gjatë të drejtpërdrejtë në fushën e lojës, si futbollist: pasi u rrit te ekipet e moshave të Brionës dhe Soccer Boys të Turbigos, iu bashkua sektorit të të rinjve të Juventusit, duke fituar si kapiten Kupën e Italisë Primavera 1994-95. Më pas Cesena, Chievo, Ternana, Napoli, aventura te Al-Ittihad në Tripoli me Saadi Gaddafin. Pastaj Ancona, Ascoli, Rimini dhe Treviso, në një lëvizje sa lart e poshtë nëpër Itali, deri në tërheqjen nga futbolli në moshën 33-vjeçare, në vitin 2010.
Por aventura e Baccinit në futboll ishte vetëm në gjysmën e rrugës: ai nisi menjëherë karrierën si drejtues, duke marrë në Coverciano diplomën e Drejtorit Sportiv dhe duke filluar si skaut te Siena, në krah të Giorgio Perinettit, të cilin më pas e ndoqi te Palermo, deri te “thirrja” e Interit në vitin 2017, kur klubi zikaltër siguroi shërbimet e tij, duke e vendosur pikërisht si zëvendës të Ausilios dhe duke mposhtur konkurrencën e Juves.
Eksperienca e Baccin te Interi: skauting, jashtë vendit dhe të rinjtë
Në pothuajse dhjetë vite punë në Appiano Gentile, Baccin ka kryer disa detyra kyçe për strukturën e klubit, duke fituar një eksperiencë të madhe në terren. Ai ka drejtuar personalisht rrjetin e skautëve në Argjentinë dhe Brazil, në një punë skautingu të ndjekur nga afër, për profile me talent, mes të cilëve Julian Alvarez, Mateo Retegui dhe Bento. Por është marrë edhe me menaxhimin e të rinjve, të lojtarëve që Interi ndër vite i ka dërguar në huazim, duke ndjekur ekipin Primavera dhe duke marrë pjesë personalisht edhe në projektin Inter U23, duke zhvilluar elementë si Pio Esposito dhe Yann Bisseck.
Lidhja me ngjyrat zikaltër: Baccin, pasuesi perfekt i Ausilio
Nëse Ausilio ka përfaqësuar lidhjen absolute me ngjyrat zikaltër, Baccin nuk ka qenë më pak i përkushtuar, duke përqafuar kauzën e Interit përtej parave. Një dëshmi shembullore ishte kur ai refuzoi një ofertë të pasur prej rreth 2 milionë eurosh neto në sezon nga Al-Hilal për të qëndruar në Milano, pa bujë dhe deklarata, pavarësisht largimit të Simone Inzaghit. Tani vjen hapi i madh, promovimi në postin e DS-së, rol në të cilin duhet të konfirmojë njohuritë e tij të thella për ambientin dhe kanalin e konsoliduar të komunikimit prej më shumë se një dekade me drejtuesit, stafin dhe skuadrën. Me provën e parë që është tashmë në prag: sesioni i merkatos së dimrit në janar.