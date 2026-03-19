Atletico Madrid shfrytëzon rregullin e ri të Champions: i rrëmben avantazhin Barçës

Në çerekfinalet e Champions League, Atletico Madrid do të përballet me FC Barcelona dhe do të ketë mundësinë të luajë ndeshjen e kthimit në shtëpi edhe pse është renditur shumë më poshtë se blaugranat në renditjen e fazës së kampionatit. Vetëm tetë të parat kanë sigurinë për të luajtur kthimin në shtëpi në të tetat dhe në çerekfinale (e para dhe e dyta e ruajnë avantazhin edhe në gjysmëfinale), por rregulli i ri i futur nga UEFA këtë sezon lejon që t’u “rrëmbehet” vendi kundërshtarëve, ashtu siç bëri skuadra e Simeones me Tottenham.
Në praktikë, edhe pse Colchoneros u kualifikuan përmes play-off dhe do të duhej të luanin gjithmonë kthimin jashtë fushe, ata e kanë trashëguar këtë avantazh nga anglezët, që do të zbatohet kundër Barcelonës. Ky është rasti i parë në këtë Champions ku zbatohet rregullorja e re, e krijuar për të mos favorizuar më një skuadër të vetme siç ndodhi vitin e kaluar me Paris Saint-Germain.
Pse Atletico do të luajë kthimin në shtëpi
Duke ndjekur logjikën e të tetave, euroderbi spanjoll duhet të mbyllej në shtëpinë e Barcelonës, që sipas rregullores e kishte fituar këtë avantazh në fushë duke u kualifikuar drejtpërdrejt në fazën me eliminim direkt. Tetë të parat e renditjes mund ta luajnë kthimin në shtëpi në dy raundet pasuese, por nëse eliminohen, ia kalojnë këtë mundësi kundërshtarit të tyre. Pikërisht ky është rasti i Atletico Madrid, që ka arritur në çerekfinale duke kaluar nga play-off-et kundër Club Brugge pasi u rendit në vendin e 14-të: ka mundur Tottenham-in, që ishte kualifikuar si i katërti, dhe kështu ka trashëguar avantazhin.
Deri tani është e vetmja situatë ku është zbatuar rregulli i ri i futur nga UEFA për të garantuar ekuilibrin në kompeticion. Avantazhi i fituar nga Atletico Madrid mbizotëron mbi atë të Barcelonës vetëm sepse Tottenham është renditur më lart në fazën e kampionatit: anglezët kanë përfunduar të katërt, të ndjekur pikërisht nga blaugranat të pestët, të cilët sipas këtij parimi detyrohen të heqin dorë nga kthimi në shtëpi, i “rrëmbyer” nga rivalët që do të shfrytëzojnë faktorin fushë në favorin e tyre.