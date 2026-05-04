Atletico Madrid ndryshon hotel në Londër: Simeone supersticioz para gjysmëfinales

Vetëm një hap e ndan Atletico Madrid nga finalja e Champions League. Pas barazimit 1-1 në ndeshjen e parë kundër Arsenal, një rezultat plot polemika për dy penalltitë e dhëna dhe atë të anuluar për një faull ndaj Eze, spanjollët do të shkojnë në Londër në kërkim të ndërmarrjes për të kurorëzuar këtë sezon. Por ka një detaj të vogël që ka bërë të mërzitet Diego Simeone: trajneri supersticioz i ka kërkuar klubit të ndryshojë hotel, sepse ai i zgjedhur i kujtonte një humbje të rëndë të pësuar në tetor kundër “Gunners”, që nuk dëshiron ta përsërisë në gjysmëfinalen e kthimit.
Simeone kërkon të ndryshohet hoteli
Planet e klubit janë përmbysur nga kërkesa e vogël e argjentinasit: ai ka vënë re se hoteli ishte i njëjti i transfertës së fundit në Londër, që daton në fazën e kampionatit të kësaj Champions League, dhe ka kërkuar të zgjidhet një tjetër, sipas asaj që raporton emisioni El Chiringuito. Në atë ndeshje, e luajtur tetorin e kaluar pikërisht në Emirates, Atletico Madrid kishte humbur 4-0 në një mbrëmje plotësisht për t’u harruar, duke pësuar madje tre gola brenda gjashtë minutash me dopietën e shpejtë të Gyokeres.
Simeone është supersticioz dhe për këtë ka vendosur të ndryshojë çdo gjë, duke i kërkuar klubit të rezervojë një hotel të ri për të mbajtur sa më larg kujtimin e atij precedenti shumë të keq. Trajneri është plotësuar dhe Atletico Madrid do të akomodohet në një hotel ndryshe nga ai i udhëtimit të fundit në Londër. Në konferencë për shtyp e ka relativizuar situatën: “Tani jemi më mirë krahasuar me tetorin, dhe hoteli kushton më pak”. Me siguri ka një bazë të vërtetë, sepse të dy skuadrat janë thellësisht të ndryshme. Arsenal kishte mbyllur fazën e kampionatit i pamposhtur, ndërsa spanjollët janë dashur të përballen me play-off-et, por të dy klubet kanë pasur rrugëtime të kundërta: “Gunners” kanë humbur pikë në kampionat dhe janë treguar të brishtë edhe në Champions, ndërsa Atletico në Europë ka bërë një rrugëtim shumë të mirë në rritje të vazhdueshme.