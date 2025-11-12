Atentati në Rinas/ Berisha: Kjo ngjarje u patronua kryekëput nga shteti për bandat

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka deklaruar sot se atentati në Rinas u patronua nga shteti për llogari të bandave më të afërta me qeverinë, se banda e Emilajno Shullazit. Gjatë një konferënce për mediat, Berisha u shpreh se vendi i ekzekutimit publik të Gilmando Danit, në protokollet e sigurisë publike është vendi më i ruajtur se çdo vend tjetër.
Kryedemokrati tha se nuk ekziston asnjë zonë tjetër, në të cilën të kryqëzohen në mbikëqyrje kaq shumë forca policore dhe speciale. Nga zyra e selisë blu, Berisha deklaroi se atentatorët pasi shkrehën breshëri të shumta mbi makinën që e prisnin të sigurtë, u larguan të qetë dhe përshkruan pa asnjë lloj kontrolli rrugën Rinas-Fushë Krujë.
“Ekzekutimi publik i djeshëm i Gilmando Danit, eksponent kryesor i organizatës kriminale të Emiljano Shullazit, dhe plagosja e rëndë e Muçi Shaljanit apo Sheqerit, në pamje të parë shofer i drejtorit të shërbimeve inteligjente të Policisë së Shtetit dhe inspektor policie, por në fakt një bos, edhe ky bashkë me vëllanë e vet i krimit të organizuar dhe drogës, është një ngjarje e cila u patronua kryekëput nga shteti për llogari të bandave më të afërta me qeverinë se sa banda e Shullazit. Vendi i ekzekutimit publik të tyre, në protokollet e sigurisë publike është vendi më i ruajtur se çdo vend tjetër. Në atë zonë, përveç patrullës së policisë së rendit, është patrulla e policisë rrugore dhe po aty ngjitur është furgoni i FNSH-së, i instaluar aty që pas vjedhjes së shekullit të parave në aeroportin e Rinasit.
Është edhe një njësi, e cila rri aty në mbrojtje të sallonit të VIP-ave, kur kalojnë qeveritarët. Pra, nuk ekziston asnjë zonë tjetër, asnjë territor tjetër në të cilin të kryqëzohen në mbikëqyrje kaq shumë forca policore dhe speciale. Është gjithsej 100 metër nga rajoni i policisë së Rinasit, është pak metra nga dalja e sallonit të VIP-ave. Pra, atentatorët apo vrasësit, pasi shkrehën breshëri të shumta mbi makinën që e prisnin të sigurtë, dhe i kishin zënë pritë pikërisht aty që nuk mund të zije pritë kurrë pa lejen e shtetit, pas ekzekutimit u larguan të qetë dhe përshkruan pa asnjë lloj telashi apo andralle të gjithë rrugën Rinas-Fushë Krujë, të gjithë rrugën Fushë Krujë pothuaj Krujë. Fshati Halil është pranë Krujës, ngjitur me kalanë e Zgërdheshit. Dhe ata shkuan në Zgërdhesh dhe asnjë lloj përpjekje nuk u bë nga narkopolicia për të ndaluar vrasësit e Gilmando Danit dhe ata që plagosën rëndë Mustafa Shaljanin apo Sheqerin.” tha Berisha.