Atalanta, tifozi djeg fanellën 2 mijë euro të de Roon: “Na ka tradhtuar”

Një video prej më shumë se tre minutash dokumenton veprimin e Fabio Acquaroli, një sipërmarrës nga Bergamo, i cili i ka vënë flakën fanellës së ish-kapitenit të Atalantës, Marten de Roon. Fanella ishte blerë për 2 mijë euro në një ankand bamirësie, të ardhurat e të cilit shkonin në ndihmë të Pediatrisë së Spitalit Papa Giovanni në Bergamo.
Në bazë të këtij protestimi në rrjetet sociale qëndron kundërshtimi i thellë i tifozëve të Atalantës për transferimin e mesfushorit holandez 35-vjeçar te Roma. Roma është pikërisht kundërshtarja e Atalantës në ndeshjen e së shtunës, më 5 shtator, në “Olimpico”, ku verdhekuqtë drejtohen nga një tjetër ish-i Atalantës: Gian Piero Gasperini.
Largimi i de Roon, pas një dekade në Bergamo dhe pasi kishte marrë edhe nënshtetësinë nderi, ka ndarë tifozërinë në dy kampe. Në njërën anë janë ata që mbrojnë zgjedhjen e tij për të vazhduar të matet në nivele të larta, ndërsa në anën tjetër janë ata që e konsiderojnë të pafalshme zgjedhjen për të ndjekur ish-trajnerin e tij drejt kryeqytetit.