“Associated Press”: Zgjedhjet pa fitues të qartë do thellojnë krizën në Kosovë

Nga Associated Press/ Rezultatet paraprake të zgjedhjeve komunale të fundjavës në Kosovë treguan se shumica e komunave kryesore do të shkojnë në balotazh, duke nxjerrë në pah fragmentimin e vazhdueshëm politik të vendit dhe duke theksuar tensionet e vazhdueshme në marrëdhëniet Kosovë – Serbi.
Shumica e komunave kryesore me shumicë shqiptare, përfshirë kryeqytetin Prishtinë, duket se po shkojnë në një balotazh, sipas rezultateve paraprake të publikuara të hënën. Në të kundërt, të gjitha komunat me shumicë serbe, përveç njërës, u fituan nga Lista Serbe, partia dominuese serbe që shihet si e lidhur ngushtë me Presidentin serb Aleksandar Vuçiç.
Rreth 2.1 milionë votues në kombin e vogël ballkanik votuan të dielën për kryetarë bashkie për 38 komuna dhe rreth 1,000 vende në këshillat bashkiakë. Zyrtarët e zgjedhjeve thanë se pjesëmarrja paraprake ishte 40%, më pak se 4 vjet më parë dhe zgjedhjet parlamentare në fillim të këtij viti.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 21 komuna do të kalojnë në një balotazh që do të mbahet më 9 nëntor pasi asnjë kandidat nuk siguroi më shumë se 50% të votave, pragu i kërkuar për të fituar plotësisht.
Lokalet dhe qeveria/ Albin Kurti ka përpara ditë të vështira
Rezultatet paraprake për garat për kryetarë bashkie tregojnë se partia qeverisëse e krahut të majtë “Vetëvendosje” e Kryeministrit Albin Kurti fitoi vetëm në 3 komuna, ndërsa shumica e fitoreve të tjera shkuan për partitë e opozitës së qendrës së djathtë.
Votimi i fundjavës u mbajt teksa partia e Kurtit përballet gjithashtu me sfidën e formimit të një kabineti të ri, dhe mungesa e rezultateve vendimtare sugjeron një rrugë sfiduese për të përpara edhe në atë front.
Mospasja e një kabineti është e dëmshme për vendin pasi ai kërkon përfshirje më të madhe nga Bashkimi Evropian në zhvillimin e ekonomisë së tij dhe në ndihmën e tij në rrugën e tij drejt anëtarësimit në BE që kërkon.
Zgjedhjet lokale erdhën vetëm 2 ditë pasi Parlamenti i Kosovës i dha fund një ngërçi politik 8-mujor duke përfunduar zgjedhjen e udhëheqjes së tij të plotë, përfshirë një përfaqësues nga pakica etnike serbe.
Të shtunën, kryeministri në detyrë u ngarkua zyrtarisht me formimin e një kabineti të ri brenda 15 ditëve – një proces i komplikuar më tej nga rezultatet e zgjedhjeve lokale të së dielës, pasi partitë kryesore të opozitës deri më tani kanë refuzuar të hyjnë në bisedime për koalicion.
Pavarësia e Kosovës mbetet një pikë e nxehtë në Ballkan. Rreth 11,400 njerëz u vranë, kryesisht shqiptarë etnikë, në luftën e viteve 1998-1999 që përfundoi pasi një fushatë ajrore e NATO-s dëboi forcat serbe. Ndërsa shumica e vendeve perëndimore e njohin shtetësinë e Kosovës, Serbia, e mbështetur nga Rusia dhe Kina, nuk e njeh. /Përshtati në shqip LAPSI.al