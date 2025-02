Assadi iku, tash Siria përballet me një kërcënim tjetër: Kaptagoni

Ish-diktatori sirian i rrëzuar, Bashar al-Assad, dhe rrethi i tij i ngushtë fituan miliarda nga prodhimi dhe eksporti i Captagon-it, një amfetaminë tepër varësuese. Në të njëjtën ditë që Assad u arratis në Rusi, lideri i ri i Sirisë, Ahmad al-Sharaa—i njohur më parë me nofkën e luftës Abu Mohammad al-Jolani—shpalli fundin e epokës së Kaptagon-it. “Regjimi i Assadit e ka kthyer Sirinë në një tokë korrupsioni dhe tregtie droge,” tha Sharaa, por tani, ai premtoi, “Siria po pastrohet.”

Megjithatë, në përpjekje për të sjellë stabilitet në Sirinë post-Assad, Sharaa tashmë po kultivon marrëdhënie të ngrohta me të njëjtët bosë të krimit nga të cilët Assad varej për eksportin e Kaptagon-it.

Forcat e Armatosura Jordaneze njoftuan më 4 janar se kishin vrarë disa kontrabandistë që përpiqeshin të kalonin në mbretëri nga jugu i Sirisë. Pavarësisht sekuestrimit të objekteve të prodhimit të Captagon-it nga autoritetet e reja siriane dhe djegies së rezervave të pilulave, tregtia e drogës qartësisht vazhdon, dhe Sharaa nuk është në pozitë të antagonizojë krerët e kartelit. Më 21 dhjetor, ai u takua me Imad Abu Zureiq, ndaj të cilit Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione në vitin 2023 për përdorimin e milicisë së tij për të “shitur kontrabandë, operuar skema mbrojtjeje dhe kontrabanduar drogë në Jordani, ndërsa rekrutonte drejtpërdrejt për inteligjencën ushtarake siriane.”

Në përpjekje për të stabilizuar vendin dhe për të konsoliduar pushtetin e tij, Sharaa është takuar me liderët e fraksioneve të shumta që formojnë koalicionin që rrëzoi Assadin. Duke parë shenjat e kohës, Abu Zureiq u shkëput nga regjimi përpara se ai të rrëzohej, por jo pa u kujdesur që të zhdukte dokumentet që e implikonin atë në tregtinë e drogës dhe të siguronte arratisjen e shumë zyrtarëve të regjimit në zonë. Sharaa dëshiron të bashkojë fraksionet në një ushtri kombëtare të vetme, në thelb nën komandën e tij. Ndoshta, kur pushteti i tij të jetë i sigurt, Sharaa do të kthehet kundër Abu Zureiq dhe bosëve të tjerë të krimit. Por pasuria dhe fuqia e tyre njerëzore do ta bëjnë këtë një detyrë të vështirë.

Maher al-Assad, vëllai më i vogël i Basharit dhe ish-komandant i Divizionit të Katërt të Blinduar të Sirisë, mbikëqyri prodhimin dhe trafikimin e Captagon-it për regjimin e vjetër. Lufta civile shkatërroi financat e regjimit, por Assad u bë edhe më i dëshpëruar pas kolapsit të ekonomisë libaneze në vitin 2019, duke krijuar një krizë që u përhap edhe në Siri. Tregtia globale e Captagon-it kishte një vlerë vjetore të vlerësuar prej 10 miliardë dollarësh, me pjesën e familjes Assad që arrinte rreth 2.4 miliardë dollarë në vit.

Sharaa dhe ministri i tij i ri i mbrojtjes, Murhaf Abu Qasra, janë takuar me figura të tjera kyçe të akuzuara për përfshirje në biznesin narkotik të regjimit të Assadit, jo vetëm me Abu Zureiq. Këta përfshijnë Ali al-Miqdad dhe Moayad al-Aqra, të cilët fillimisht ishin pjesë e opozitës, ashtu si Abu Zureiq, por më pas u pajtuan me regjimin pas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga Rusia në vitin 2018. Më vonë, të gjithë u bënë të lidhur me drejtorinë e inteligjencës ushtarake të regjimit nën Louay al-Ali, kreun e saj në provincën jugore të Daraas.