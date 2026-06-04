Aspiranti president i Real Madrid njofton Haalandin, por bën figurë të keqe: City dëshiron ta padisë

Premtimi më i bujshëm i fushatës zgjedhore të Real Madrid u shndërrua në një figurë të keqe brenda pak orësh. Enrique Riquelme, kandidat për presidencën kundër Florentino Perez, u shfaq në emisionin televiziv El Hormiguero duke njoftuar se Erling Haaland do të luajë te Real Madrid nëse ai fiton zgjedhjet.
Jo thjesht një ide apo dëshirë, të paktën sipas synimeve të tij, por një angazhim i shfaqur para kamerave, madje me fanellën e bardhë të Realit me emrin e sulmuesit norvegjez dhe numrin 9.
Një goditje perfekte mediatike, të paktën për disa orë.
Riquelme u paraqit me një akt noterial për t’i dhënë peshë premtimeve të tij elektorale dhe shpjegoi se, nëse nuk do t’i mbante ato, do të paguante nga xhepi i tij 100% të kuotave të anëtarëve. Nëse presidenti aktual ka vënë në tavolinë emrat e José Mourinho si trajner dhe të Konaté e Dumfries si përforcimet e para të skuadrës, emri i zgjedhur nga rivali i tij për të ndezur garën me Perez ishte më i fuqishmi i mundshëm: Haaland, simboli i sulmit të Manchester City dhe prej vitesh i lidhur me një transferim te Real Madrid. Megjithatë, efekti mediatik zgjati shumë pak.
Fillimisht erdhi përgënjeshtrimi nga rrethi i Haalandit, më pas ai edhe më i ashpër nga Manchester City, i cili po shqyrton madje edhe veprime ligjore kundër Riquelmes për përdorimin e imazhit të lojtarit në këtë kontekst.
🆕 Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones.
💸 Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas.
vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026
Riquelme premton Haalandin, por stafii i norvegjezit e përgënjeshtron
Problemi është se përgjigjja e parë mbërriti pothuajse menjëherë, duke krijuar përshtypjen se goditja spektakolare u shndërrua menjëherë në një autogol të bujshëm. Sipas asaj që raporton Cadena SER, përfaqësuesit e lojtarit kanë mohuar ekzistencën e çdo marrëveshjeje.
Deklarata mban firmën e babait të futbollistit, Alfie Haaland, dhe të agjentes së tij, Rafaela Pimenta: “Gjithçka është shumë argëtuese, por nuk ka asgjë të vërtetë”.
Më pas erdhi edhe shtesa, po aq e qartë: “I urojmë më të mirat të dy kandidatëve në zgjedhjet e Real Madridi. Një fjali që rrëzon të gjithë kuptimin e njoftimit dhe e rikthen çështjen brenda kufijve të fushatës elektorale.
Riquelme kishte premtuar më parë edhe Rodrin dhe kishte njoftuar Raulin si drejtorin e ardhshëm sportiv, duke ndërtuar kandidaturën e tij mbi dy shtylla: kundërshtimin e hapjes së mundshme të klubit ndaj kapitaleve të jashtme dhe rikthimin e një menaxhimi më “madridist” të sektorit sportiv.
Manchester City përgënjeshtron dhe shqyrton veprime ligjore
Përgjigjja e dytë ishte edhe më e rëndë. Manchester City përsëriti se Haaland është lojtar i tij, se ka një kontratë në fuqi dhe se nuk ekziston asnjë mundësi reale që ai të largohet sipas kushteve të përshkruara nga Riquelme.
Klubi anglez i quajti të rreme lajmet e ardhura nga Spanja dhe shtoi: “Nuk ekziston asnjë mundësi që kjo të ndodhë dhe nuk ka asnjë klauzolë kontraktuale që e lejon. Po shqyrtojmë veprime ligjore për përdorimin e imazhit të lojtarit tonë në këtë kontekst”.
Ky është momenti që ndryshon peshën e gjithë historisë, duke e kthyer atë në një figurë të keqe të bujshme për aspirantin e presidencës së Real Madrid. Nuk bëhet më fjalë vetëm për një premtim elektoral të përgënjeshtruar, por për një çështje që përfshin drejtpërdrejt klubin që zotëron kartonin e futbollistit.
Haaland rinovoi në vitin 2025 me Citizens deri në vitin 2034, duke nënshkruar një nga kontratat më të gjata dhe më të pasura të futbollit europian. Për këtë arsye, njoftimi i Riquelmes, pa asnjë konfirmim as nga lojtari dhe as nga klubi, është kthyer kundër kandidaturës së tij. Rezultati është paradoksal: Riquelme dëshironte të përdorte transferimin e Haalandit te Real Madrid si goditjen e madhe për të tronditur zgjedhjet.
Në vend të kësaj, ai përballet me një përgënjeshtrim të dyfishtë dhe me Manchester City që është gati të mbrojë edhe ligjërisht pozicionin e sulmuesit të tij. Kështu, fushata zgjedhore për t’u bërë numri një i “Los Blancos” hyn në fazën e saj më surrealiste: mes premtimeve galaktike, fanellave të shfaqura në televizion dhe deklaratave që rrëzojnë gjithçka përpara se ëndrra të mund të shndërrohet në negociatë.