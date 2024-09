Asllani zikaltër deri në vitin 2028: Inter rinovon kontratën me mesfushorin shqiptar

Të nesërmen e barazimit me Monzën dhe dy ditë para debutimit të tij në Champions League kundër Manchester City, Interi njoftoi rinovimin e kontratës me shqiptarin Kristjan Asllani. “FC Internazionale Milano njofton se ka arritur marrëveshje për vazhdimin e kontratës së lojtarit Kristjan Asllani. Mesfushori i lindur në vitin 2002 do të jetë zikaltër deri më 30 qershor 2028”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Asllani u ble nga Empoli për një shumë prej rreth 15 milionë euro në verën e vitit 2022. Në pak më shumë se dy sezone ai bëri 64 paraqitje dhe një gol për zikaltrit. Inzaghi i dha rolin e zëvendësuesit Calhanoglu dhe dje në Monza shqiptari e nisi titullar falë mini-turnoverit të trajnerit të Inter.

INTER NJOFTON RINOVIMIN ME MESFUSHORIN

<blockquote class=”twitter-tweet” data-media-max-width=”560″><p lang=”in” dir=”ltr”>Inter Asllani <a href=”https://twitter.com/hashtag/ForzaInter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ForzaInter</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/Asllani2028?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Asllani2028</a></p>— Inter ⭐⭐ (@Inter) <a href=”https://twitter.com/Inter/status/1835695165320929423?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 16, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>