Asllani nuk ia del, Galatasaray mposht Beşiktaş në derbi me një gol: vendosi Osimhen

Në javën e 25-të të Süper Lig, Beşiktaş dhe Galatasaray u përballën në derbi. Në ndeshjen e zhvilluar në Beşiktaş Park, skuadra verdhekuqe fitoi 1-0 falë golit të shënuar në pjesën e parë. Vendosi një gol i Victor Osimhen, edhe pse në pjesën e dytë miqtë luajtën me 10 lojtarë. Mesfushori i Kombëtares Kristjan Asllani i shkoi pranë golit, pastaj u zëvendësua në minutën e 72'.
Në fakt, në minutat e para të takimit të dyja skuadrat zhvilluan një lojë me ritëm të lartë. Në minutën e 14’ Beşiktaş u bë i rrezikshëm me mesfushorin kuqezi Asllani, por nuk arriti të shënojë. Galatasaray kaloi në avantazh në minutën e 39’. Pas një krosimi nga Leroy Sané, Victor Osimhen shënoi me kokë dhe e dërgoi topin në rrjetë, duke i dhënë skuadrës së tij avantazhin 1-0. Pjesa e parë përfundoi me këtë rezultat.
Në pjesën e dytë Beşiktaş shtoi presionin. Në minutat 48’ dhe 49’ skuadra bardhezi rrezikoi portën me Václav Černý dhe Wilfred Ndidi, por nuk arriti të gjejë golin e barazimit. Në minutën e 62’ Galatasaray mbeti me 10 lojtarë. Pas rishikimit në VAR, Sané u ndëshkua me karton të kuq direkt për një faull ndaj Rıdvan Yılmaz.
Duke përfituar nga epërsia numerike, Beşiktaş krijoi raste të rrezikshme, veçanërisht me Orkun Kökçü. Në minutat 69’, 71’ dhe 87’ portieri Uğurcan Çakır bëri pritje vendimtare dhe nuk lejoi golin. Në minutat e mbetura rezultati nuk ndryshoi dhe Galatasaray fitoi derbin 1-0. Me këtë rezultat skuadra verdhekuqe mori një fitore shumë të rëndësishme në garën për kreun e renditjes.