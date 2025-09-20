Asllani nuk harron Interin: “Për të rinjtë do të doja të isha si Calhanoglu për mua”

Tre sezone të luhatshme te Interi, me parashikime të mira dhe po aq premtime më shumë të pambajtura sesa të realizuara. Tani Kristjan Asllani ka nisur nga Torino, duke marrë megjithatë me vete bagazhin e një përvoje komplekse dhe formuese: “Kërkoja një projekt si ky – ka deklaruar regjisori shqiptar – këtu të gjithë besojnë tek unë: ishte një zgjedhje e lehtë, edhe pse ditët e fundit të merkatos ishin stresuese. Kam gjetur një dhomë zhveshjeje të shëndetshme dhe me djem të mirë, të gjithë bashkë mund të marrim kënaqësi të bukura dhe më kanë pritur shumë mirë: kam karakteristikën të godas mirë goditjet e dënimit, dua të shënoj tre ose katër gola për ta ndihmuar skuadrën”.
Te Torino Asllani shpreson të mund të transmetojë atë që ka mësuar në të kaluarën: “Empoli ishte një etapë thelbësore dhe fitova edhe kampionatin Primavera, pastaj erdhi thirrja e Interit dhe për një tifoz zikaltër si unë ishte e pamundur të thoja jo dhe të luaja me atë fanellë ishte e pabesueshme: fituam skudeton e yllit të dytë, u rrita edhe si njeri dhe tani dua të jem me të rinjtë e Toros ajo që kanë qenë Calhanoglu dhe Barella për mua, dy shembuj brenda dhe jashtë fushës”.
