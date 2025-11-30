Asllani humb penalltinë në minutën e 91’: Falcone e hipnotizon, Torino bie në Lecce

Lecce merr tre pikë shumë të rëndësishme kundër Torinos dhe ngjitet ndjeshëm në renditje. Vendimtar ishte portieri i shtëpisë, Falcone, i cili në minutën e parë të kohës shtesë priti një penallti të ish-lojtarit të Interit, Asllani. Kështu u mbajt rezultati 2-1 që bëri të shpërthejë Via del Mare, duke i dhuruar skuadrës së Di Francescos një hap shumë të rëndësishëm drejt mbijetesës. Kohë të vështira për Baronin, në humbjen e tij të dytë radhazi.
Salentinët patën meritën të vendosnin një një-dy nokaut në pjesën e parë brenda dy minutave. Fillimisht u kujdes Coulibaly të zhbllokonte rezultatin me një devijim të bukur pas zhvillimit të një goditjeje nga këndi. Toro i goditur dhe i fundosur, meqë pas pak çastesh erdhi dyfishimi nga Banda, që finalizoi një kundërsulm të madh. Një goditje e rëndë për granatat, të cilët vetëm në pjesën e dytë filluan të ishin pak më proaktivë, të shtyrë nga Baroni në pushim.
Dhe diçka më shumë në pjesën e dytë u pa nga miqtë, të cilët ngushtuan diferencat me Che Adams. Sulmuesi, pas një topi të humbur nga Banda, lëshoi një goditje që, me ndihmën e një devijimi, kaloi përtej portierit Falcone, i pafajshëm në këtë rast. Skuadra e teknikut Baroni u përpoq të gjente barazimin, me shansin kolosal që erdhi në kohë të plotë shtesë.
Morente, në përpjekje për të goditur topin, goditi këmbën e Coco-s në zonën e penalltisë. Ndërhyrja e VAR-it e shtyu Marianin te on-field review: penallti me protestat e skuadrës vendase të pavlefshme. Nga pika e bardhë, megjithatë, Falcone e hipnotizoi Asllanin, duke shuar ëndrrat e përmbysjes së Torinos dhe duke ndezur festën e Lecces në rikthimin te fitorja në shtëpi pas 196 ditësh.