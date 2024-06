Asllani, e ardhmja në dy fronte: “Sigurisht qendroj te Inter. Do mundohemi të mundim Italinë”

Fillimisht festimi i titullit kampion, tani kampionati europian si titullar absolut. Kristjan Asllani është në një moment kyç të karrierës së tij. E presin javëve të ngarkuara me Shqipërinë e tij në Gjermani: do të sfidojë edhe Italinë e për rrjedhojë disa nga shokët e skuadrës te Inter. Por mendja shkon gjithmonë atje, te klubi zikaltër nga ku ish-organizatori i Empolit nuk e ka ndërmend të largohet.

“Po, ishte e mrekullueshme të fitoja titullin në derbin me Milan – tha Asllani -. Veçanërisht për dikë si unë që kam qenë gjithmonë tifoz i Inter – ishin fjalët e tij për Sportmediaset -. Arritja tek ylli i dytë na bëri të lumtur. Grupi ishte kompakt dhe i fortë këtë sezon. Shokët e skuadrës më ndihmuan, kam disa lojtarë shumë të fortë para meje, thjesht do të mësoj. Jam në një nga klubet më të mira në botë.

Në 15 qershorin e ardhshëm do të vijë debutimi në Kampionatin Evropian kundër kombëtares së teknikut Spalletti, i fortë nga blloku i lojtarëve të Inter: “Mbërrij mirë në këtë takim, të gjithë thonë me të drejtë se jemi të dënuar në një grup të vështirë si i yni. Kemi pak shanse, e dimë. Por ne kemi fituar pjesëmarrjen tonë, ne do të vendosim zemrën tonë në fushë. Unë jam i lumtur të sfidoj disa nga shokët e mi në Inter. Atyre u uroj më të mirën, ndoshta kalojmë së bashku. Mezi pres ti përball”.