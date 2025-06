Askush nuk e do, por të gjithë e votojnë në Asamble: FSHF konfirmon “Final 4”

Askush nuk e preferon, të gjithë e kritikojnë, por skema me Final 4 mbetet në fuqi, sepse në Federatën Shqiptare të Futbollit askush nuk ka ndërmend ta ndryshojë. Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme e ka konfirmuar praktikisht vazhdimësinë, me Aldi Topçiun, drejtori administrativ i FSHF i cili foli qartë.

“Kampionati pati histori suksesi, vlen të tregohet, meriton gjithashtu që kjo strukturë të mbështetet dhe të përforcohet për vitin që vjen. Bashkë me ju kemi planifikuar një analizë të këtij sezoni. Do të vijojmë me ngulm lobimin me Qeverinë për ligjin e sponsorizimit. Kemi besim se do na ndikojnë edhe në aspekt komerciale të garës sonë dhe do të vazhdojmë për konsolidimin e Final Four si produkt premium dhe si platformë forcimi sportive dhe komerciale”, u shpreh Aldi Topçiu.

Çfarë ndodhi në Asamble

Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme e FSHF-së zhvilloi punimet sot në ambientet e “Shtëpisë së Futbollit”, me pjesëmarrjen e delegatëve, anëtarëve dhe përfaqësuesve të institucioneve kombëtare e ndërkombëtare të futbollit. Në këtë aktivitet morën pjesë Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, përfaqësuesi i FIFA-s, Marco Ferri, dhe ai i UEFA-s, Jozef Kliment.

Nga verifikimi i kryer nga Komisioni i Verifikimit, në këtë asamble, nga 47 delegatë, ishin prezentë 44 delegatë të klubeve e shoqatave anëtare të FSHF. Komisioni i Verifikimit, mbështetur në Statutin e FSHF dhe Rregulloren e Asamblesë, vëren se thirrja e Asamblesë së Përgjithshme është kryer në përputhje me Statutin e FSHF dhe konform afateve të përcaktuara.

Sipas Statutit, u kërkua që anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme të miratonin rendin e ditës. Në vijim, anëtarët votuan për përjashtimin e Shoqatës së Mjekësisë Sportive, e cila nuk është funksionale dhe në përputhje me ligjin. Në asamble, anëtarët votuan për pranimin e dy shoqatave si anëtare të FSHF-së: Shoqata e re e Mjekëve Sportivë dhe Fizioterapistëve dhe Shoqata Shqiptare e Futsallit dhe Minifutbollit.

Sipas rendit të ditës, Asambleja vijoi punimet duke miratuar procesverbalin e Asamblesë së kaluar, raportin e aktivitetit të FSHF-së për periudhën ndërmjet dy asambleve 2024/25, prezantuar raportin financiar të FSHF për vitin 2024, raportin e auditorëve të pavarur dhe të jashtëm, ratifikimin e buxhetit të FSHF-së për vitin 2025, miratimin e buxhetit për vitin 2026.

Gjithashtu, u miratuan disa ndryshime në Statut që synojnë qartësimin, përmirësimin teknik dhe harmonizimin e dispozitave ekzistuese të Statutit. Ndryshimet përfshijnë saktësimin e emërtimeve ligjore të shoqatave anëtare, përmirësimet gjuhësore dhe redaktime për qartësi më të madhe, si dhe rregullime që lidhen me përfaqësimin, përbërjen e organeve statutore dhe transparencë institucionale.

Përplasja me KOKSH, pezullohen raportet

Në pikën e fundit të rendit të ditës, anëtarët votuan për pezullimin pa afat të gjitha marrëdhënieve juridike të FSHF me KOKSH, deri në momentin kur:

– Gjendja e ligjshmërisë të rikthehet;

– Vendimi i Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv të zbatohet plotësisht; dhe

– KOKSH të veprojë në përputhje me statutin e vet dhe normat ndërkombëtare të vetëqeverisjes së sportit.

Me miratimin e të gjitha këtyre pikave, u mbyllën edhe punimet e Asamblesë së Përgjithshme të FSHF-së.