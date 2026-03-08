Artistët reagojnë ashpër ndaj komenteve të Timothée Chalamet

Aktori i njohur Timothée Chalamet është përballur me reagime të forta nga artistë të operës dhe baletit pasi deklaroi se “askush nuk interesohet më” për këto forma arti.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Këngëtarja amerikane e operës Isabel Leonard reagoi në Instagram duke e quajtur deklaratën e aktorit “të paartikuluar dhe mendjengushtë”.
“Jam sinqerisht e shokuar që dikush kaq i suksesshëm duket kaq i paqartë dhe mendjengushtë në pikëpamjet e tij për artin, ndërkohë që e konsideron veten artist si aktor,” shkroi ajo.
Sipas Leonard, të sulmosh forma të tjera arti tregon më shumë për karakterin e një artisti sesa për vetë artin.
Në debat u përfshi edhe mezzo-sopranoja kanadeze Deepa Johnny, e cila komentoi:
“Çfarë qëndrimi zhgënjyes. Nuk ka asgjë më mbresëlënëse sesa magjia e teatrit live, baletit dhe operës.”
Edhe këngëtari irlandez i operës Seán Tester kritikoi deklaratat e aktorit, duke thënë se ato janë “një mendim i thjeshtuar që ndodh kur popullariteti ngatërrohet me vlerën kulturore”.
Komentet e Chalamet u bënë gjatë një bisede publike me aktorin Matthew McConaughey në një aktivitet të organizuar nga CNN dhe Variety.
Gjatë diskutimit ai tha se e respekton idenë e artistëve që përpiqen të mbajnë gjallë forma të caktuara arti, por shtoi:
“Unë nuk dua të punoj në balet apo opera ku duhet të thuhet ‘Hajde ta mbajmë gjallë këtë gjë’, edhe pse askush nuk interesohet më për të.”
Më pas ai shtoi me humor se mund të ketë “humbur disa shikues” duke bërë këtë koment.
Institucioni britanik Royal Ballet and Opera reagoi me një deklaratë ku theksoi se opera dhe baleti kanë ndikuar vazhdimisht në artet e tjera.
“Baleti dhe opera nuk kanë ekzistuar kurrë në izolim. Ato kanë frymëzuar dhe kanë ndikuar në teatër, film, muzikë bashkëkohore, modë dhe shumë fusha të tjera,” thuhet në reagim.