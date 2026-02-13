Arteta pranon se Arsenal nuk e përballoi “kaosin” e goditjeve standarte të Brentford

Mikel Arteta pranoi se Arsenal nuk ishte mjaftueshëm i pamëshirshëm për të mposhtur një Brentford F.C. fizik, duke humbur mundësinë për të rikthyer epërsinë prej gjashtë pikësh ndaj Manchester City F.C.. Krosimi me kokë i Noni Madueke theu baraspeshën në pjesën e dytë në perëndim të Londrës, por Keane Lewis-Potter barazoi 10 minuta më vonë pas një rivënieje të gjatë nga Michael Kayode, duke përgatitur një finale të zjarrtë ku të dyja skuadrat shpërdoruan raste për ta fituar ndeshjen.
Arsenal, që e ndjeu shumë mungesën e William Saliba dhe Kai Havertz pasi u lanë jashtë për shkak sëmundjeje dhe dëmtimi përkatësisht, tani ka një epërsi prej katër pikësh ndaj City me 12 ndeshje për t’u luajtur dhe Arteta pranoi se skuadra e tij dështoi të përballonte kërcënimin e Brentford nga goditjet standarte.
Fjalët e teknikut Arteta
“Nëse do të fitosh këtu, duhet të jesh vërtet i pamëshirshëm në të dyja zonat dhe sot na mungoi kjo,” tha Arteta. “Ata janë të jashtëzakonshëm në atë që bëjnë. Kaosi që krijohet brenda dhe rreth atij topi është shumë, shumë i vështirë për t’u mbrojtur.”
I pyetur nëse ishte i shqetësuar që City ka nisur të ngushtojë diferencën, ai shtoi: “Ne do të përgatitemi për të fituar çdo ndeshje dhe e vetmja gjë që mund të bëjmë është të fokusohemi tek kjo dhe të rrisim nivelin kolektivisht. Kjo do të vazhdojë kështu deri në maj, pavarësisht nëse luajmë para [City-t] apo pas tyre. Janë gjërat që duhet të bëjmë.”
Eberechi Eze u zëvendësua në pushim në startin e tij të parë në Premier League pas dy muajsh dhe Arteta beson se sulmuesi anglez është ende në proces përshtatjeje pas transferimit nga Crystal Palace F.C. në verë. “Nuk është e lehtë kur kalon në një klub të ri,” tha ai. “Është gjithmonë kështu. Kur luan kundër një skuadre që është e tillë dhe topi shpesh nuk është në tokë dhe duhet vazhdimisht të ndërpresësh lojën, sidomos për lojtarët sulmues dhe kreativë, është më e vështirë.”
Andrews i pakënaqur me arbitrin
Trajneri i Brentford, Keith Andrews, mendoi se Gabriel Magalhães duhej të ishte ndëshkuar me karton të dytë të verdhë për një ndërhyrje ndaj Dango Ouattara, por u shpreh i kënaqur me skuadrën e tij teksa forcoi vendin e shtatë. “Ishte një paraqitje e mbushur me këmbëngulje, personalitet, karakter dhe guxim,” tha ai. “Duhej të përpiqeshim të krijonim pak kaos dhe këtë bëmë me goditjet standarte dhe lojën në përgjithësi. Thjesht më pëlqen t’i shoh duke luajtur.”