Arteta nuk e dinte se kishte fituar titullin: “Djali im hapi derën dhe nisi të qante”

Mikel Arteta shkroi historinë duke i dhuruar Arsenal një titull në Premier League pas 22 vitesh pritjeje. Lojtarët e shijuan suksesin të gjithë bashkë në qendrën sportive, sepse titulli erdhi falë barazimit të Manchester City kundër Bournemouth, një ndeshje që trajneri nuk e pa. Arteta ishte i vetmi që mungonte në festën e madhe, sepse ndodhej në kopshtin e shtëpisë së tij, plotësisht i pavetëdijshëm për gjithçka.
Në konferencën e fundit për shtyp, spanjolli tregoi se për të ulur tensionin kishte preferuar të izolohej dhe të qëndronte me familjen e tij, pa parë çfarë po ndodhte në fushë, sikur ajo ndeshje të mos mund të vendoste gjithë kampionatin. Ai nisi të bënte barbecue, por më pas erdhi djali i tij i madh, i cili duke qarë i dha lajmin më të bukur nga të gjithë.
"It's one of the best feelings I ever had"
Mikel Arteta tells us about the moment he found out Arsenal had won the league from his son! 🏆 pic.twitter.com/CavSnhWOQp
— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 21, 2026
Çfarë bënte Arteta ndërsa Arsenal fitonte titullin
Ai nuk e përballoi emocionin dhe vendosi të mos qëndronte me futbollistët e tij që ishin mbledhur në qendrën sportive për të parë bashkë ndeshjen. Një hap fals i Manchester City do t’i dhuronte titullin Arsenal dhe kështu ndodhi, por Mikel Arteta atë ndeshje nuk e pa kurrë. Trajneri kishte shkuar te skuadra e tij, por më pas ndryshoi mendje: “Besoj se u largova rreth njëzet minuta para fillimit të ndeshjes. Nuk arrija të transmetoja energjinë që doja dhe në fund ishte momenti i tyre për ta parë bashkë dhe për të qenë vetvetja”.
Ai u kthye në shtëpi dhe vendosi ta injoronte plotësisht ndeshjen në televizor duke u marrë me gjëra të tjera, derisa ndodhi diçka jashtëzakonisht emocionuese: “U ktheva në shtëpi, dola në kopsht dhe bëra barbecue, pa parë ndeshjen. Dëgjoja vetëm disa zhurma në sallon dhe papritur ndodhi magjia. Djali im i madh hapi derën e kopshtit dhe nisi të qante, filloi të vraponte drejt meje, më përqafoi dhe tha: ‘Babi, jemi kampionë!’. Ishte e mrekullueshme”. Në atë moment ai zbuloi se kishte fituar Premier League dhe shkoi te lojtarët e tij në zemër të Londrës për të festuar me ta, më në fund me shpirtin më të lehtësuar.