Arsyeja pse Taylor Swift i dha fund lidhjes me Joe Alwyn

Ndarja e Taylor Swift dhe Joe Alwyn ishte një befasi për fansat e dyshes. Këngëtarja amerikane dhe shkrimtari anglez ishin në një lidhje prej gjashtë vitesh dhe dasma e mundshme ishte në horizont.

Lajmi për ndarjen e tyre vjen në të njëjtën kohë që ajo po përqendrohet në turneun e saj në SHBA. Entertainment Tonight zbuloi gjithashtu këtë fundjavë se ndarja “ishte miqësore” dhe “nuk kishte dramë”. “Marrëdhënia u zhvillua dhe përfundoi natyrshëm”, citon media media. Ata filluan të takoheshin në fund të vitit 2016, dhe një burim i tha ET tetorin e kaluar se ata “po ia dilnin mirë” dhe se “marrëdhënia e tyre është super e fortë”.

Megjithatë, çifti gjithmonë u përpoq ta mbante lidhjen e tyre private duke anashkaluar vazhdimisht thashethemet se Alwyn i kishte dhënë asaj unazën e fejesës. “Nëse do të kisha një monedhë çdo herë që mediat raportojnë se u fejua, atëherë do të isha i pasur”, tha kantautori b me shaka në një intervistë të mëparshme për WSJ.

Siç raportohet nga radaronline.com, arsyeja pse Taylor Swift i dha fund lidhjes së saj me Joe Alwyn ishte sepse martesa do ndodhte së shpejti dhe ajo nuk donte të lidhej me ndonjë angazhim. “Ata kishin folur për martesën”, tha një burim. “Por Taylor nuk ishte dakord”. I njëjti burim tha se Swift ishte shumë e trishtuar, por jo zemërthyer.