Arsenal përmbys Bournemouth: dygolëshi i Rice i dërgon +6 në krye të Premier League

Dygolëshi i Declan Rice në pjesën e dytë rezultoi vendimtar për t’i dhënë Arsenal një avantazh prej gjashtë pikësh në krye të tabelës së Premier League, falë fitores 3-2 ndaj Bournemouth, pavarësisht disa momenteve të frikshme në bregun jugor.
Rice – i cili kishte munguar në fitoren ndaj Aston Villa-s për shkak të një gjuri të enjtur, por u rikthye menjëherë në formacionin titullar – e dëshmoi vlerën e tij për skuadrën duke shënuar dy gola nga brenda zonës. Megjithatë, për liderët e kampionatit ishte një përballje e vështirë kundër skuadrës së Andoni Iraolës, e cila sezonin e kaluar kishte fituar të dyja ndeshjet ndaj Gunners.
Kjo u pa qartë kur Gabriel i dhuroi Evanilson një gol të lehtë pas vetëm 10 minutash, me një pasim të dobët përpara portës së tij. Sulmuesi i Bournemouth kishte detyrën e thjeshtë për ta shtyrë topin në një portë bosh. Arsenal u trondit, teksa Justin Kluivert ishte pranë dyfishimit të avantazhit të Cherries, por gjashtë minuta më vonë Gabriel shleu gabimin duke barazuar nga brenda zonës pas një inkursioni të ndërlikuar të Noni Madueke. Bournemouth vazhdoi të krijonte probleme deri në pushimin e pjesës së parë, kur Mikel Arteta zhvilloi edhe një tjetër bisedë të fortë motivuese në dhomat e zhveshjes. Nëntë minuta pas rifillimit, Martin Ødegaard asistoi Rice me një pasim të zgjuar në kufijtë e zonës, për golin e dytë.
Rice dyfishoi shifrën personale pasi Ødegaard nxori në krahun e djathtë zëvendësuesin Bukayo Saka me një tjetër pasim të saktë, me mesfushorin e Arsenal që e shtyu topin në rrjetë pasi shoku i tij i kombëtares angleze e ktheu topin në qendër. Por Bournemouth nuk u dorëzua, pasi zëvendësuesi Junior Kroupi ndezi fundin e ndeshjes me një goditje të harkuar spektakolare nga distanca. Megjithatë, liderët e kampionatit i përballuan presionet e minutave të fundit.
Avantazhi i Arsenal është gjashtë pikë të shtunën, por Manchester City mund ta ngushtojë në katër nëse skuadra e Pep Guardiola-s mposht Chelsea pa trajner në “Super Sunday”. Seria pa fitore e Bournemouth shkon në 11 ndeshje dhe në fundjavë ata mund të përfundojnë në vendin e 16-të.