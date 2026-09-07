Arsenal fiton me përmbysje, pikë të plota për teknikun Arteta: Xabi Alonso humb derbin e parë të Londrës me Chelsea

Arsenal fiton derbin e Londrës me përmbysje. Pavarësisht një fillimi të vështirë, ku Chelsea kalon në avantazh falë një goli të bukur të Rogers, skuadra e teknikut Mikel Arteta reagon dhe, pas barazimit të Havertz në mesin e pjesës së parë, kalon në avantazh me kapitenin Odegaard. “Gunners” ngjiten në krye të renditjes së bashku me Manchester City. Në orët e para të pasdites, Manchester United kishte barazuar 2-2 kundër Everton në Liverpool.
Chelsea nis menjëherë fuqishëm dhe i duhen vetëm dy minuta për të kaluar në avantazh. Pas një goditjeje dënimi, Hato e godet topin me kokë dhe i shërben Morgan Rogers, i cili me një goditje të bukur me të djathtën nga jashtë zone mposht portierin Raya. “Gunners” reagojnë menjëherë dhe gjejnë golin e barazimit me italianin Calafiori, i cili tregohet i shpejtë për të gjuajtur drejt portës në mes të një rrëmuje në zonën e rreptësisë. Goli i italianit, pas një rishikimi, megjithatë anulohet: përpara goditjes së mbrojtësit të krahut, ish-lojtarit të Bologna-s, Konsa ndodhej në pozicion jashtë loje. Asgjë për t’u shqetësuar për Arsenal, i cili në minutën e 25′ barazon shifrat me Kai Havertz. Sulmuesi gjerman, ish-lojtar i skuadrës kundërshtare, e merr topin në krahun e djathtë, afrohet drejt qendrës dhe me një goditje të bukur me të majtën mposht Martinezin në shtyllën e parë. Pjesa e parë mbyllet pa raste të tjera të rëndësishme.
Havertz 25′
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Gunners
Në pjesën e dytë, skuadra e spanjollit Arteta e nis në mënyrën më të mirë dhe kalon në avantazh falë kapitenit Odegaard. Tzolis i jep një pasim të bukur në thellësi Havertz, i cili me një moment gjenial e lë topin të kalojë dhe ia lë norvegjezit, i cili i vetëm përballë portës mposht Martinezin. Pavarësisht avantazhit, Arsenal kontrollon lojën dhe arrin ta mbyllë ndeshjen pa pësuar pothuajse asnjë rrezik nga kundërshtarët gjatë gjysmëorës së fundit. Kështu, “Gunners” fitojnë derbin e Londrës në Emirates me rezultatin 2-1.
Në ndeshjen e orës 15:00, Manchester United nuk shkoi më shumë se një barazim 2-2 kundër Everton në Liverpool. Golat u shënuan nga Mbeumo, George, Sesko dhe Maitland-Niles në minutën e 96′.
Havertz dummy for Odegaard’s goal against Chelsea
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Gunners