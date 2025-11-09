Arsenal e pëson në shtesë, ndalet nga Xhaka e Sunderland: De Ligt shpëton United

Në javën e njëmbëdhjetë të Premier League, Arsenal u ndal në fund në fushën e Sunderland: pas avantazhit të Ballard, Saka dhe Trossard firmosën përmbysjen e “topçinjve”, por Brobbey në minutën e 94’ u dha vendasve një pikë të artë. Barazim i çmendur 2-2 edhe mes Tottenham dhe Manchester United, me dy gola në shtesë dhe “djajtë e kuq” që shpëtuan në minutën e 96’ falë De Ligt. Everton mposhti Fulham 2-0, ndërsa West Ham fitoi ngushtë 3-2 ndaj Burnley në “London Stadium”.
SUNDERLAND-ARSENAL 2-2
Goditje e rëndë për Arsenal në minutën e 94’, që pas një përmbysjeje të bukur u kap në barazim 2-2 në fushën e Sunderland. Miqtë dominuan gjatë gjithë pjesës së parë, por në minutën e 36’ ishin vendasit që befas hapën ndeshjen: top i gjatë nga portieri Roefs për Mukiele, i cili shërbeu për Ballard që realizoi 1-0. Djemtë e teknikut Arteta reaguan menjëherë dhe shtuan presionin, por pjesa e parë përfundoi me “macet e zeza” në avantazh.
Përmbysja e “topçinjve” u ndërtua në pjesën e dytë: në minutën e 54’ Saka barazoi me një goditje diagonale me të djathtën në shtyllën e parë, ndërsa njëzet minuta më pas Trossard e kompletoi përmbysjen, sërish me të djathtën, por nga distancë më e largët. Formacioni i drejtuar nga Le Bris reagoi në fund në kërkim të barazimit dhe në minutën e 94’ ndodhi mrekullia: Ballard u bë sërish protagonist, këtë herë me një prekje që i mundësoi Brobbey të shënonte golin e 2-2 përballë Rayas. Me këtë barazim 2-2, Arsenal ngjitet në kuotën e 26 pikëve, +7 ndaj Sunderland dhe Manchester City (që ka një ndeshje më pak).
TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED 2-2
Manchester United erdhi në përballjen ndaj Tottenham me një seri pozitive dhe me Amorim e Mbeumo të shpallur respektivisht “trajneri më i mirë” dhe “lojtari më i mirë” i muajit tetor. Pikërisht kamerunasi mori skenën në minutën e 32’ me një goditje me kokë që fiksoi avantazhin 1-0 të “djajve të kuq”. Ish-sulmuesi i Brentford mposhti portierin Vicario nga afër, duke shfrytëzuar në mënyrë perfekte krosimin e Diallo dhe duke i dhënë një “dhembje” Thomas Frank, ish-trajnerit të tij deri sezonin e kaluar. Kolo Muani nuk shkëlqeu në qendër të sulmit të Tottenham dhe ish-lojtari i Juventus u zëvendësua që në pushim.
Përpjekjet për të barazuar u bënë nga Romero dhe Palhinha në minutën e 55’, por Lammens reagoi mirë. Johnson e mposhti portierin belg në minutën e 62’, por nuk festoi pasi ishte në pozicion të qartë jashtë loje. Gjithçka ishte e rregullt në minutën e 84’, kur Tel mori topin nga Udogie, u kthye shpejt në zonë dhe barazoi 1-1. Van de Ven shpëtoi më pas një gol të sigurt ndaj Sesko dhe i dha mundësi Richarlison të përmbyste rezultatin në minutën e 91’. Braziliani devijoi me kokë një gjuajtje të Odobert dhe kaloi në avantazh Tottenham, por ky gëzim nuk zgjati: në minutën e 96’, De Ligt shënoi me kokë golin e 2-2 përfundimtar, duke ndarë pikët dhe çuar të dyja skuadrat në kuotën e 18 pikëve.
Premier League England
Tottenham Hotspur 2-2 Manchester United
Everton 2-0 Fulham
West Ham United 3-2 Burnley
Sunderland 2-2 Arsenal