Arsenal arrati në Premier League, thyen C. Palace: shembet City, Bournemouth i dyti

Disa surpriza në javën e nëntë të Premier League: Arsenal fiton 1-0 ndaj Crystal Palace falë golit të Eze (39’) dhe shkëputet, +6 nga City i Guardiolës që humbet 1-0 në fushën e Aston Villa (vendos Cash në minutën e 19-të). Për më tepër, Arteta është +7 ndaj Liverpool, kampionit në fuqi të Anglisë. Në vend të dytë ngjitet Bournemouth, -4 nga kreu falë fitores 2-0 ndaj Nottingham. Në fund, Burnley mposht 3-2 Wolverhampton.
ARSENAL–CRYSTAL PALACE 1-0
Arsenal përfiton nga hapat fals të United dhe Aston Villa dhe ngjitet në +6 nga City dhe +7 nga Liverpool, falë fitores 1-0 ndaj Crystal Palace, fitues i FA Cup dhe Community Shield. Por sfida në “Emirates” nuk është aspak e lehtë, pasi “Eagles” rrezikojnë me Sarr dhe Wharton, që megjithatë gabojnë në saktësi dhe ndëshkohen në minutën e 39’: goditje dënimi e Rice, topi rikthehet në kufi të zonës dhe Eze, me një gjysmëakrobacie, mposht Henderson, i cili mbetet i palëvizur, por pa faj.
Në pjesën e dytë, Arteta e konfirmon avantazhin duke goditur edhe traversën me kokë me Gabriel. Mysafirët provojnë në të njëjtën mënyrë, por goditja me kokë e Guehi përfundon mbi traversë. Arsenal nuk e mbyll ndeshjen, por arrin të marrë një fitore shumë të rëndësishme: e vërtetë, është “vetëm” +4 nga vendi i dytë, por me City dhe Liverpool respektivisht në -6 dhe -7, mund të flitet për një arrati të londinezëve. Crystal Palace mbetet në kuotën e 13 pikëve, pa fitore që prej suksesit ndaj Liverpool.
ASTON VILLA–MANCHESTER CITY 1-0
Në një goditje të vetme, Guardiola humbet ndeshjen me Aston Villa dhe edhe vendin e dytë, duke rrëshqitur madje në të katërtin pas disfatës ndaj skuadrës së Emery. Aksioni vendimtar vjen që në minutën e 19-të: goditje këndi e shkurtër, pasim në kufi të zonës, Cash bën një finte për ta kaluar topin në të majtën dhe e dërgon në cepin ku Donnarumma nuk mund të arrijë. Haaland reagon pak më vonë, por Dibu Martinez është vendimtar duke u shtrirë dhe ndalur gjuajtjen e norvegjezit. Pak më vonë, McGinn i afrohet golit të dytë, por pjesa e parë mbyllet 1-0.
Në pjesën e dytë, Donnarumma kryen një ndërhyrje të madhe ndaj Sancho-s, ndërsa në minutën e 89’, ndodh episodi që duket se ndryshon ndeshjen: Haaland shënon me një goditje pas një devijimi, por barazimi i mundshëm 1-1 anulohet për pozicion jashtë loje të Marmoush, autor i asistit. Në shtesë nuk ndodh asgjë: disfatë e tretë për Guardiolën, tashmë më larg Arsenal dhe në vend të tretë.
BOURNEMOUTH–NOTTINGHAM 2-0
Surpriza e vërtetë e kësaj jave, dhe ndoshta e këtij fillimi sezoni në Premier, është Bournemouth, që me fitoren 2-0 ndaj Nottingham ngjitet në vendin e dytë, -4 nga Arsenal. Për “Cherries” mjafton një pjesë e parë perfekte, e cila zhbllokohet në minutën e 25’ falë golit direkt nga goditja e këndit e Tavernier, një rrjetë e jashtëzakonshme. Në minutën e 40’, vjen edhe goli i dytë, firmosur nga Kroupi, që shënon me të djathtën nga distanca, mes protestave të mysafirëve për një faull në fillim të aksionit që nuk u sinjalizua. Mysafirët afrohen me Gibbs-White për të rihapur ndeshjen, por Petrovic ndalon gjuajtjen e tij. Bournemouth fiton 2-0 dhe, me klasifikimin aktual, është skuadra ndjekëse e Arsenal.
WOLVERHAMPTON–BURNLEY 2-3
Falë golit të Foster në minutën e 95’, Burnley fiton 3-2 në fushën e Wolverhampton. Protagonist në fillim është Flemming, që në minutën e 14’ shënon me të djathtën në ajër pas një pasimi nga Hartman dhe firmos 1-0. Në minutën e 30’ vjen dygolëshi, me të njëjtin kombinim, këtë herë me një devijim nga afër. “Clarets” duken sikur e shpërdorojnë gjithçka në fund të pjesës së parë, kur Larsen shënon nga penalltia (42’) dhe Munets (në shtesë) barazon në 2-2. Por në aksionin e fundit, Mejbri shërben Foster, i cili me një prekje të butë mposht Johnstone-n në dalje: fitorja e dytë radhazi për Burnley, tashmë +5 nga Nottingham, që renditet i tretë nga fundi. Wolverhampton mbetet i fundit me vetëm 2 pikë në 9 ndeshje.