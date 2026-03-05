Arrivederci: Edon Zhegrova drejt largimit nga Juventus në Premier League thonë

Edon Zhegrova mund të ndryshojë kampionat pas një sezoni në Itali. Futbollisti kosovar është prej kohësh në shënjestrën e Evertonit, që kërkon të përfitojë nga situata jo e mirë që kalon sulmuesi anësor me Juventusin.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Anglezët duan të sigurojnë shërbimet e 26-vjeçarit në merkaton e verës dhe kanë gati ofertën zyrtare për klubin torinez, që shpenzoi rreth 20 milionë euro për ta marrë nga Lille.
Zhegrova nuk ka bindur me fanellën e Juventusit, pavarësisht disa shkëndijave që ka dhënë, kur është aktivizuar si zëvendësues nga trajneri Spalletti. Mbi të rëndon edhe ai gabim i rëndë në ndeshjen ndaj Gallatasarajit në Champions, ku shpërdoroi mundësinë e artë për kualifikim.
Deri tani sulmuesi ka luajtur vetëm një ndeshje nga minuta e parë te Juventusi dhe në total numëron 20 ndeshje me fanellën e tij.
Duhet theksuar se kosovari ka kontratë deri në vitin 2030 me Juventusin dhe Everton duhet të derdhë një shumë të kosniderueshme në arkat e klubit italian për ta transferuar Zhegrovën në Premier League.