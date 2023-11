Arrestrimi i Erzen Breçanit/ Berisha: Kush shkel ligjin, para drejtësisë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se Erzen Breçani nuk ka qenë kurrë badygard i tij. Ai tha se kush shkel ligjin, të vihet para drejtësisë.

“Së pari të garantoj se nuk ka qenë kurrë Badigardi i Sali Berishës, nuk ka qenë, jo se Berisha ka pasur ndonjë vërejte për të. Ai ka qenë polic i vlerësuar në krye të detyrës në të gjitha postet që ka pasur. Ai ka qenë në mos gaboj nën drejtor i policisë së Tiranës, ka punuar në forcat speciale. Së dyti për Erzen Brecanin dhe për cdo njeri tjetër Berisha ka një qëndrim, ligjin ligjin dhe vetëm ligjin. Kush ka shkelur ligjin të bëhet përgjegjës. Së treti dua ti them atij anëtarit të bandës Bajri që deklaron se ajo kulla e Matës qenka e një të afërmit të mi, unë kërkoj që ajo të konfiskohet. Por i them anëtarit të bandës Bajri mirë është të shkojë dhe të japë llogari dhe mos mendoje se do kalojë krimet që ka kryer në emër të bandës duke shpifur e trilluar poshtë e përpjetë. Ai është anëtar i paguar i bandës, me dokumente. Çdo njeri që shkel ligjin duhet të marrë atë që meriton. Pavarësisht se kush është. Unë nuk kam mbrojtur asnjë shkelës ligji”, tha Berisha ne nje konference per gazetaret.