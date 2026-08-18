Arrestohet në Levan autori i vrasjes së 20-vjeçarit francez në Ksamil, u kap i fshehur në bagazhin e një makine

Policia e Shtetit ka arritur të lokalizojë dhe të vërë në pranga Sokrat Vatën, 29-vjeçarin nga Hasi i cili kërkohej si autori i dyshuar për vrasjen e turistit 20-vjeçar francez, ngjarje e ndodhur në orët e para të mëngjesit në plazhin e Ksamilit.

Kapja e tij u bë e mundur gjatë kontrolleve të ushtruara në një pikë kontrolli të ngritur nga shërbimet e policisë në aksin rrugor në Levan.

Në tentativë për t’i shpëtuar ndjekjes dhe arrestimit nga forcat e rendit, 29-vjeçari ishte fshehur në bagazhin e një automjeti me të cilin po udhëtonte. Menjëherë pas ndalimit, Vata është shoqëruar nga efektivët e policisë, ndërsa grupi hetimor po vijon veprimet procedurale për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes dhe zbardhjen e bashkëpunëtorëve të mundshëm në arratisjen e tij.

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