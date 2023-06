Arrestohet ish-kryeministrja e Skocisë, Nicola Sturgeon

Ish-kryeministrja e Skocisë Nicola Sturgeon është arrestuar në lidhje me hetimin në vazhdim për financimin dhe financat e SNP-së, Scottish National Party (Partia Kombëtare Skoceze) partia e saj.

Policia konfirmoi se një grua 52-vjeçare është arrestuar si e dyshuar dhe po merret në pyetje nga detektivët.

Kjo pason arrestimin dhe lirimin e bashkëshortit të saj, ish-shefit ekzekutiv të SNP Peter Murrell në prill.

Një zëdhënës i zonjës Sturgeon konfirmoi se ajo po bashkëpunonte me hetimin.

Ai tha: “Nicola Sturgeon sot, të dielën 11 qershor, me marrëveshje me Policinë e Skocisë, mori pjesë në një intervistë ku ajo do të arrestohej dhe merrej në pyetje në lidhje me Operacionin Branchform”.

“Nicola ka thënë vazhdimisht se do të bashkëpunonte me hetimin nëse i kërkohet dhe vazhdon ta bëjë këtë”.

Partia e saj SNP nuk ka komentuar mbi ngjarjet e së dielës.

Një zëdhënës tha: “Këto çështje i nënshtrohen një hetimi të drejtpërdrejtë të policisë. SNP ka bashkëpunuar plotësisht me këtë hetim dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë, megjithatë nuk është e përshtatshme të adresohet publikisht ndonjë çështje derisa ai hetim është në vazhdim.”

Më 5 prill, oficerët kontrolluan shtëpinë e zonjës Sturgeon dhe selinë e partisë në Edinburg. Zoti Murrell u lirua më vonë pa akuza.

Pothuajse dy javë më vonë, arkëtari i SNP Colin Beattie u arrestua dhe u lirua pa akuza.

Z. Murrell dhe z. Beattie u trajtuan të dy si të dyshuar dhe u morën në paraburgim për periudhën e përcaktuar ligjërisht deri në 12 orë në pyetje përpara se të liroheshin në pritje të hetimeve të mëtejshme.

Sipas Aktit të Drejtësisë Penale (Skoci) 2016, policia mund të lirojë një të dyshuar për hetime të mëtejshme, por ata mund të ri-arrestohen në një datë të mëvonshme.

Nicola Sturgeon shërbeu si kryeministre e Skocisë për tetë vjet. Dorëheqja e saj tronditëse erdhi më 15 shkurt kur tha se e dinte “në kokën time dhe në zemrën time” se kjo ishte koha e duhur për të dhënë dorëheqjen.

Ajo është kryeministrja e parë më jetëgjatë dhe ishte gruaja e parë që mbajti këtë post.

Zonja Sturgeon këmbënguli se dorëheqja e saj nuk ishte përgjigje ndaj “periudhës së fundit të presionit”, e cila ka përfshirë polemika mbi reformat gjinore, të burgosurit trans dhe strategjinë për pavarësinë.

Megjithatë, brenda një muaji nga dita e saj e fundit më 28 mars, hetimi për financat e SNP-së, i cili filloi gati dy vjet më parë doli në pah.

Ankesat ishin bërë në lidhje me më shumë se 600,000 £ që iu dhuruan SNP-së nga aktivistët.

Paratë u mblodhën pasi partia kërkoi të mblidhte fonde për një fushatë të ardhshme referendumi dhe Policia e Skocisë nisi Operacionin Branchform për të shqyrtuar se çfarë ndodhi me të.