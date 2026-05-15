Arrestohet drejtori i policisë së Beogradit, dyshohet për fshehje të një vrasjeje

Drejtori i Policisë së Beogradit, Veselin Milić, është arrestuar nën dyshimet për fshehje të një krimi dhe ndihmë ndaj autorit për zhdukjen e trupit të viktimës.
Së bashku me të janë arrestuar edhe tre policë të sigurisë së tij personale, si dhe autori i dyshuar i vrasjes.
Sipas mediave serbe, që citojnë burime nga Ministria e Brendshme, Milić kishte organizuar më 12 maj një takim mes dy drejtuesve të grupeve rivale kriminale në një restorant të njohur në Beograd, me qëllim pajtimin e tyre.
Njëri prej tyre ishte Aleksandar Nesoviç, i lidhur me një grup mafioz të Beogradit të Ri, ndërsa tjetri identifikohet vetëm me inicialet S.B.
Raportohet se takimi përfundoi me konflikt mes tyre dhe S.B. qëlloi për vdekje Nesoviçin.
Sipas hetimeve, drejtori i policisë dhe truprojat e tij ndihmuan autorin për të zhdukur trupin e viktimës dhe për të pastruar vendin e ngjarjes nga provat.
Një ditë më vonë, bashkëshortja e viktimës denoncoi zhdukjen e tij, duke deklaruar se hera e fundit që kishte folur me të ishte pikërisht nga restoranti ku ndodhi ngjarja.
Hetimet kriminalistike zbuluan gjurmë gjaku që i përkisnin viktimës, çka çoi në zbulimin e krimit dhe përfshirjen e zyrtarëve policorë.
Partitë opozitare në Serbi kërkojnë dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, Ivica Dačić, si dhe shkarkimin e kreut të policisë serbe, duke akuzuar qeverinë se “ia ka dorëzuar shtetin krimit të organizuar”.
Veselin Milić kishte shërbyer si këshilltar sigurie i presidentit serb Aleksandar Vučić gjatë viteve 2018-2020.
Ai ishte dekoruar disa herë për shërbimin në polici, përfshirë medaljen e artë të guximit “Milos Obiliç”, të dhënë nga Vuçiç në vitin 2021.