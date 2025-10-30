Arrestimi i Metës/ Avokati i Popullit: Mënyra e ndalimit, në kundërshtim me ligjin!

Avokatja e Popullit, Erinda Ballanca, ka deklaruar në Kuvend se gjatë hetimit të institucionit që ajo drejton janë konstatuar shkelje nga policia në mënyrën se si u krye arrestimi i ish-presidentit Ilir Meta.
“Kemi gjetur disa shkelje nga policia, në rastin e arrestimit të Metës. Mënyra e ndalimit është bërë në kundërshtim të ligjit, sepse nuk është ruajtur dinjiteti i z.Meta. jo vetëm në rastin e Metës, por për çdo njeri, do të kishte shkelje, nëse do ndalohej në atë mënyrë. Nuk kishte asnjë justifikim nga ana e policisë për përdorimin e forcave speciale.” – u shpreh mes të tjerash Ballanca.
Ish-presidenti u arrestua në 21 tetor të vitit të kaluar në një operacion të forcave speciale të urdhëruar dhe të mbikqyrur direkt nga prokurori i SPAK, Altin Dumani. Megjithëse ishte vetë që e urdhëroi dhe e ndoqi operacionin e forcave speciale, disa ditë më parë, Dumani tha në parlament se nuk kishte qenë dakort më këtë operacion.