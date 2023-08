Arrestimet e “sterilizimit” 100 mln euro/ GJKKO jep vendimin për 8 të akuzuarit

Gjykata e Posaçme ka lënë në burg, ish-zv.ministrin e Shendetesise, Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rrapaj të arrestur këtë të enjte për koncesionin e sterilizimit dhënë 8 vite më parë.

Ish zv.ministri do të përballet me drejtësinë me akuzat e “falsifikimit të dokumenteve” dhe “shpërdorimit të detyrës”, ndërsa biznesmeni Ilir Rrapaj për “mashtrim me pasoja të rënda”.

Gjithashtu gjykata la në fuqi masat edhe për 6 personat e tjerë të akuzuar për këtë çështje. Gjykata vendosi që drejtuesi ekonomik dhe juridik të ministrisë së Shëndetësisë, Saimir Kadiu dhe Marsela Serjanaj të hetohen me masën e arrestit të shtëpise, ndërsa rektori i Universitetit të Mjekësisë, Arben Gjata dhe tre anëtarët e tjerë të komisionit, Petref Mersini, Genc Burazeri dhe Naile Ajazi do të hetohen në masën e detyrimit të paraqitjes.