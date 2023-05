Arnold Schwarzenegger reagon ndaj largimit të Bruce Willis nga aktrimi

Arnold Schwarzenegger ka reaguar ndaj tërheqjes nga aktrimi të Bruce Willis pas diagnozës së tij të demencës frontotemporale. “Unë mendoj se ai është fantastik,” tha Schwarzenegger për gazetën. “Ai … është një yll i madh.. Dhe unë mendoj se ai do të mbahet mend gjithmonë si një njeri i sjellshëm.”

Gruaja e Bruce, Emma Heming Willis, tregoi në shkurt se ai ishte diagnostikuar me demencë frontotemporale, duke thënë se gjendja e tij është përkeqësuar që kur familja ndau për herë të parë lajmin për diagnozën e tij të afazisë në 2022. “Fatkeqësisht, sfidat me komunikimin janë vetëm një simptomë e sëmundjes me të cilën përballet Bruce. Edhe pse kjo është e dhimbshme, është një lehtësim që më në fund të kemi një diagnozë të qartë,” tha ajo në atë kohë.

Emma shtoi në deklaratën e saj të plotë, “Bruce gjithmonë besonte në përdorimin e zërit të tij në botë për të ndihmuar të tjerët dhe për të rritur ndërgjegjësimin për çështje të rëndësishme si publikisht ashtu edhe privatisht.” Tre fëmijët më të mëdhenj të Bruce – vajzat Rumer Willis, Scout Willis dhe Tallulah Willis – gjithashtu postuan për lajmet e diagnozës, siç bëri edhe ish-gruaja e tij, Demi Moore. (Bruce është gjithashtu baba i vajzave Mabel Evelyn, të cilat i ndan me Emën.)

Demenca frontotemporale është një term gjithëpërfshirës për një grup çrregullimesh të trurit që kërcënojnë lobet frontale dhe të përkohshme të trurit. Kjo do të thotë se pjesë të këtyre lobeve atrofi, dhe tkurrja e këtyre zonave mund të shkaktojë probleme të të folurit, probleme emocionale dhe ndryshime në personalitet.Simptoma të tjera mund të përfshijnë humbjen e aftësive motorike – probleme me ecjen, gëlltitjen ose spazma muskulore. Simptomat priren të përkeqësohen me kalimin e kohës.