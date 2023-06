Arnold Schwarzenegger flet për lidhjen jashtëmartesore

Arnold Schwarzenegger nuk po i shmanget skandaleve të tij personale në një dokumentar të ri.

Aktori është subjekt i një dokumentari të ri me tre pjesë në Netflix të titulluar Arnold, në të cilin ai tregohet i sinqertë për polemikat si dhe triumfet e tij.”Njerëzit do të kujtojnë sukseset e mia dhe ata gjithashtu do të kujtojnë dështimet e mia,” thotë Schwarzenegger në një moment. Lexoni disa nga deklaratat e tij të cilat debutojnë në Netflix të mërkurën, më 7 qershor.

Aktori i “Terminator” reflektoi mbi marrëdhënien e tij të tensionuar me vëllain e ndjerë, Meinhard.

Schwarzenegger tha se ishte “i shtangur” kur u kthye në shtëpi nga puna atë vit dhe u informua: “Kam një lajm të keq. Vëllai juaj vdiq në një aksident automobilistik. Ai ishte duke vozitur në gjendje të dehur dhe goditit një shtyllë telefoni”. Meinhard ishte “gjithmonë i dashuri i familjes”, tha Schwarzenegger, duke e përshkruar vëllanë e tij si “artist, të zgjuar”.

“Por,” pranoi ai, “Unë nuk mendoj se vëllai im ishte ndonjëherë i lumtur. Mendoj se ai filloi të pinte sepse edukimi ynë ishte shumë i vështirë. brutaliteti që ishte në shtëpi, rrahjet që merrnim nga prindërit tanë ndonjëherë, të gjitha. Ai ishte një person shumë më delikat nga natyra.”

Schwarzenegger tha se babai i tij ishte abuziv ndaj nënës së tij dhe rritja rreth “dhunës së çuditshme” gjatë fëmijërisë së tyre kishte efekte të ndryshme tek ai dhe Meinhard.

Schwarzenegger pranoi në seancën e këshillimit të çifteve se ai kishte një fëmijë nga një lidhje jashtëmartesore.

Aktori u shpreh i sinqertë për lidhjen e tij, të cilën e quajti “dështimi i madh” i jetës së tij. Schwarzenegger tregoi momentin kur i pranoi gruas së atëhershme Maria Shriver se kishte një fëmijë me shërbëtoren e tyre Mildred Baena në vitin 1997. (Djali i tyre Joseph tani është 25 vjeç.)

“Maria dhe unë shkonim në këshillim një herë në javë dhe në një nga seancat këshilltari tha: “Unë mendoj se sot Maria dëshiron të jetë shumë specifike për diçka. Ajo dëshiron të dijë nëse ju jeni babai i Jozefit?” Dhe unë isha sikur- mendova se zemra ime ndaloi dhe më pas thashë të vërtetën”, tregoi aktori.

“Po, Maria, Jozefi është djali im. Kam pasur një lidhje në ’96. Në fillim vërtet nuk e dija. Thjesht sa më shumë ai rritej aq më shumë më bëhej e qartë dhe më pas ishte me të vërtetë vetëm çështja se si të heshtja për këtë? Si ta mbaja sekret?”Ai më vonë shtoi: “Ishte e gabuar ajo që bëra. Por nuk dua ta bëj Jozefin të ndihet se ai nuk është i mirëpritur në këtë botë. Sepse ai është shumë i mirëpritur në këtë botë. Unë e dua atë.

Schwarzenegger dhe Shriver njoftuan ndarjen e tyre në maj 2011.

Ditë më vonë, Arnold kërkoi falje publike për lidhjen në një intervistë me The Los Angeles Times: “Pas largimit nga zyra i tregova gruas sime për këtë ngjarje, e cila ndodhi më shumë se një dekadë më parë. Unë e kuptoj dhe meritoj ndjenjat e zemërimit dhe zhgënjimit midis miqve dhe familjen time. Nuk ka asnjë justifikim dhe unë marr përgjegjësinë e plotë për lëndimin që kam shkaktuar. I kam kërkuar falje Marias, fëmijëve të mi dhe familjes sime. Më vjen shumë keq.”