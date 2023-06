Arnold Schwarzenegger: Do doja të bëhesha president i SHBA-së

Arnold Schwarzenegger, i cili ka qenë në qendër të vëmendjes që nga publikimi i serialit të tij të ri në Netflix ‘Fubar’ ka një të kaluar si politikan.

Aktori ishte Guvernator i shtetit të Kalifornisë nga tetori 2003 deri në janar 2011, pas dy mandatesh në detyrë. Pasioni i tij për politikën daton prej shumë kohësh. Në fakt, Schwarzenegger, i cili është anëtar i Partisë Republikane, u bë i njohur për herë të parë në botë në vitin 1988, kur ai miratoi nënpresidentin e atëhershëm të SHBA-së, George H.W. Bush në një miting.

Në një episod të fundit të “Kush po flet me Chris Wallace?” Arnold iu përgjigj pyetjes së prezantuesit nëse mendonte se mund të bëhej president. “Epo, po, sigurisht. Dua të them, unë mendoj se fusha ishte e hapur në 2016. Dhe mendoj se fusha është e hapur tani. Dua të them, mendoni për këtë tani. Kush është atje? Nuk ka vërtet një person që mund t’i bashkojë të gjithë”, tha ai.

Kur Wallace pyeti konkretisht për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, Schwarzenegger u përgjigj: “Absolutisht”. “Unë e shoh shumë qartë se si mund t’i fitoja ato zgjedhje. “Është si unë dhe Kalifornia. Kur kandidova për guvernator, ishte e qartë se njerëzit po kërkoin një përgjigje të re, jo një krah të djathtë apo të majtë, por dikë që mund të bashkojë kombin.”