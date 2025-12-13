Arkëtoi 5.5 milionë: Vit i artë për Rita Orën, këngëtarja e shumëfishoi pasurinë

Rita Ora po jeton një vit super të artë! Këngëtarja me origjinë shqiptare ka rritur pasurinë e saj në rreth 35.5 milionë euro, pasi kompanitë e saj Ora Live dhe Ora Multi Services kanë publikuar llogaritë e reja financiare.
Vetëm brenda një viti, Rita ka arkëtuar rreth 5.5 milionë euro, më shumë se dyfishi i fitimeve të vitit të kaluar. Po, e lexuat mirë: rreth 13 mijë paund në ditë!
Suksesi i saj nuk vjen vetëm nga muzika dhe turnetë. Sipas Daily Mail, Rita është kthyer në një fuqi të madhe televizive dhe reklamuese. Ajo ka qenë trajnere dhe gjyqtare në The Voice UK, The X Factor, The Masked Singer në Britani dhe SHBA, ndërsa ka marrë pjesë edhe në projekte kinematografike si Kung Fu Panda: Dragon Knight dhe Fifty Shades.
Por “sekreti” i pasurisë së Rites qëndron edhe te bashkëpunimet që kapin miliona. Këngëtarja është imazh i markave gjigante të modës dhe bukurisë si Adidas, Primark, Escada, Rimmel, si edhe i kompanive të pijes si Próspero Tequila dhe Coca-Cola Zero Sugar.
Së fundmi, Rita ka qenë e ftuar në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Detin e Kuq, ku foli hapur për fuqizimin e grave. Ajo u shpreh se nuk dëshiron të kufizohet vetëm në muzikë dhe se vazhdon të mësojë e të thyejë barriera, e frymëzuar nga nëna e saj dhe ikona si Madonna, Blondie dhe Cher.
“Dua të transmetoj energji dhe forcë te gjeneratat e reja,” tha ajo, duke theksuar rëndësinë e diskutimit të hapur për sfidat që gratë përballen kudo.