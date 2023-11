“Arena Kombëtare” mund t’i sjellë fat, Ballkani kërkon kualifikimin kundër Plzen: ja ndeshjet e Conference League

Dita e të vërtetës për kampionët e Kosovës dhe Ilir Dajën. Ballkani do të zbresë në Arena Kombëtare, në orën 18.45, për të tentuar ndjekjen e kualifikimit në fazën me eliminim direkt. Për këtë duhet të mposhtë në Tiranë, Victoria Plzen që janë të pamundur e me vetëm fitore deri tani. 32 skuadra, në fakt, do të zbresin në fushë për tu përballur në ndeshjet e vlefshme për raundin e parafundit në fazën e grupeve të Conference League.

Skuadra e Dajës, me katër pikë, sa Astana por përpara tyre për ndeshje direkte, do të kërkojë fitoren për të pasur mundësinë për të kaluar përtej. Çekët e kanë siguruar matematikisht vendin e parë, ndërsa Dardanët e komplikuan punën me një pikë në sfidën e dyfishtë me Astana.

NDESHJET E TJERA

Po për Grupin C, Astana duhet të bëjë llogaritë në shtëpi me Dinamo Zagreb. Kroatët kanë vetëm një pikë më pak dhe mund të kthehen në lojë për kualifikimin në rast fitore. Në Grupin E, Legia Varshavë, ku luan Ernest Muçit do të sfidojë në transfertë Aston Vilën në orën 21:00. Sulmuesi shqiptar pikërisht ndaj anglezëve shënoi një dygolësh në fitoren e polakëve. Në fushë do të jetë edhe Fiorentina, që do të presë në Franchi Genk, në një ndeshje që vlen kualifikimin.

Conference League Group A

18:45 Klaksvik – Slovan Bratislava

18:45 Olimpija Ljubljana – Lille

Conference League Group B

14:00 Breidablik – Maccabi Tel Aviv

18:45 Gent – Zorya

Conference League Group C

16:30 FC Astana – Dinamo Zagreb

18:45 Ballkani – Viktoria Plzen

Conference League Group D

18:45 Besiktas – Club Brugge

18:45 Bodo/Glimt – Lugano

Conference League Group E

18:45 AZ Alkmaar – Zrinjski Mostar

21:00 Aston Villa – Legia Warszawa

Conference League Group F

21:00 Cukaricki – Ferencvaros

21:00 Fiorentina – Genk

Conference League Group G

18:45 HJK Helsinki – Aberdeen

21:00 Eintracht Frankfurt – PAOK FC

Conference League Group H

21:00 FC Nordsjaelland – Fenerbahce

21:00 Spartak Trnava – Ludogorets Razgrad