Arbitri sinjalizon pozicion jashtë loje për Wesley në Roma-Atalanta pa parë: është efekti i SAOT

Pozicioni jashtë loje nuk është më tërësisht një çështje e anësorit. Po, sepse edhe Serie A, pas udhëzimeve të forta nga IFAB për të shmangur humbjet e kohës në favor të lojës dhe spektaklit, duket se ka bërë hapa të mëdhenj edhe në situatën e arbitrimit që, siç dihet, prej gjithmonë ka krijuar më shumë polemika: pozicionin jashtë loje.
Në rastin e Roma-Atalanta, në fakt, pamë një moment kur Wesley, i pozicionuar gjerë në krah, merr topin dhe në të njëjtin moment arbitri fishkëllen për pozicion jashtë loje, pa parë fare dhe pa ngritur flamurin as anësori: por si është e mundur?
Gjithçka falë versionit të ri dhe të përmirësuar të SAOT — akronim për Semi-Automated Offside Technology, pra teknologjia gjysmë e automatizuar e pozicionit jashtë loje — e përdorur tashmë gjatë Botërorit të fundit, e cila ka aftësinë t’i dërgojë të gjithë ekipit të arbitrave një sinjalizim në kohë reale përmes kufjes kur identifikohet një situatë jashtë loje.
Në këtë mënyrë është thelbësore të përshpejtohet koha e komunikimit. Për më tepër, në mungesë të një rasti të qartë për gol, loja ndalet menjëherë në krahasim me atë që ndodhte disa vite më parë, duke shmangur që lojtarët të vrapojnë kot dhe duke e përshpejtuar më tej lojën.
Si funksionon SAOT i përdorur për përmirësimin e teknologjisë gjysmë të automatizuar të pozicionit jashtë loje
Serie A ka ndjekur kështu FIFA-n, duke futur për herë të parë një sistem VAR 3D. Bëhet fjalë për një evolucion të sistemit gjysmë të automatizuar të pozicionit jashtë loje, i menduar për ta bërë procesin e vendimmarrjes edhe më të shpejtë dhe më efikas.
Në këtë mënyrë, ekipit të arbitrave i dërgohet një sinjalizim audio në kohë reale që tregon një pozicion të mundshëm jashtë loje, duke reduktuar kohën e komunikimit. Shfaqja më e qartë dhe e menjëhershme e episodit bëhet e mundur nga përsëritjet virtuale të gjeneruara automatikisht, të afta të integrojnë edhe kamerat kryesore të transmetimit, të vëna në dispozicion pak kohë pas episodit.
Objektivi është t’u ofrohen zyrtarëve të ndeshjes mjete gjithnjë e më të avancuara, të përmirësohet cilësia e vendimeve dhe t’i bëhen episodet e pozicionit jashtë loje më të kuptueshme edhe për publikun. Një mënyrë për t’i ndihmuar zyrtarët e ndeshjes të përdorin të gjitha këto të dhëna për të identifikuar shkeljet, për të vlerësuar sanksionet e mundshme dhe për të reduktuar kufijtë e pasigurisë.
Pikërisht siç ndodhi në situatën me Wesley, kombinimi i të dhënave të gjurmimit të gjymtyrëve dhe topit i mundëson teknologjisë t’u japë sinjalizime automatike për pozicion jashtë loje VAR-ëve në sallën e operimit video sa herë që topi merret nga një lojtar sulmues që ndodhet në pozicion jashtë loje në momentin kur topi niset nga një shok skuadre. Në këtë mënyrë, nga salla e VAR-it mund të rishikojnë vendimin e propozuar përpara se ai t’u komunikohet zyrtarëve në fushë.